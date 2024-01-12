Официальный курс 12 января

За данным Нацбанка, официальный курс 12 января достиг 37,99 гривны за доллар. Стоимость упала на 20 копеек против курса 11 января.

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Что касается евро, то на сегодняшний день цена достигла 41,74 гривны, что на 6 копеек меньше, чем было вчера.

Каким будет официальный курс доллара и евро 15 января:

Доллар – 37,83 гривны,

Евро – 41,38 гривны.

Курс на наличном рынке

По состоянию на утро 12 января доллар стоит:

в банках покупка составляет 38,28 гривны , а продажа – 39 гривен.

покупка составляет , а продажа – В обменниках : покупка – на уровне 38,28 гривны , а продажа – 39 гривен.

: покупка – на уровне , а продажа – На черном рынке: покупка – 38,80 гривны, а продажа – 38,95 гривны.

Благодаря чему курс не достиг 40 гривен за доллар

По словам дилера департамента глобальных рынков ОТП Банка Антона Куринного, курс не достиг 40 гривен за доллар благодаря удачным действиям Нацбанка. И хотя курс все-таки вырос, значительных изменений не произошло.

Антон Куренный Дилер департамента глобальных рынков ОТП Банка Нацбанк путем продажи в среднем 2 – 3 миллиарда долларов ежемесячно сглаживает прыжки и поддерживает гривну. Его намерения в будущем сохранять активное присутствие на валютном рынке позволяет рассчитывать на определенную стабильность.

Стабильность курса, как считает Куренный, зависит и от того, есть ли своевременная международная помощь.

Обратите внимание! Евросоюз уже выплатил пакет макрофинансовой помощи на 18 млрд евро в 2023 году. А в начале февраля ожидается рассмотрение новой международной помощи от ЕС для Украины – четырехлетний пакет пособия на 50 миллиардов евро.