Официальный курс 11 января

За данным Нацбанка, официальный курс 11 января достиг 38,19 гривны за доллар. Стоимость упала на 3 копейки против курса 10 января.

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Что касается евро, то на сегодняшний день цена достигла 41,80 гривны, что на 1 копейку меньше, чем было вчера.

Каким будет официальный курс доллара и евро 12 января:

Доллар – 37,99 гривны,

Евро – 41,74 гривны.

Курс на наличном рынке

По состоянию на утро 11 января доллар стоит:

в банках покупка составляет 38,4 гривны , а продажа – 39,30 гривны.

покупка составляет , а продажа – В обменниках : покупка – на уровне 38,90 гривны , а продажа – 39,50 грн.

: покупка – на уровне , а продажа – На черном рынке: покупка – 39,25 гривны, а продажа – 39,40 гривны.

Каким будет наличный курс на следующей неделе

Банкир Тарас Лесной рассказал 24 Каналу, что текущие курсовые изменения будут достаточно частыми. Однако они будут оставаться разновекторными и без резких неконтролируемых движений вверх или вниз.

Тарас Лесной Начальник департамента казначейства Глобус Банка Главные аспекты валютного рынка на следующей неделе: текущие колебания на межбанке не превысят 0,3 гривны; текущие колебания, как и разница между курсами покупки и продажи на наличном рынке, будет до 0,6 гривны; разница между курсами покупки и продажи на межбанке будет скудной – максимум до 0,1 гривны;

на межбанке курсовые колебания будут проходить в пределах коридора 38 – 38,6 гривны за доллар и 39 – 40,5 гривен за евро, а на наличном рынка - 38,5 – 39,5 гривны за доллар и 39 – 41 гривен за евро.

Обратите внимание! По прогнозам эксперта, на следующей неделе ситуация на валютном рынке будет динамичной, но не угрожающей общему состоянию страны.