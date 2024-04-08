НБУ встановив новий курс долара: чи змінилася валюта в ціні

Офіційний курс долара опустився нижче, ніж 39 гривень. А євро втратив за вихідні понад 20 копійок в ціні. На завтра регулятор встановить трішки вищу вартість валют.

Офіційний курс 8 квітня

За даними Нацбанку, офіційний курс становить 38,84 гривні за долар. Вартість долара впала на 8 копійок проти 5 квітня.

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Щодо євро, то на сьогодні його ціна становила 42,09 гривні, що на 25 копійок менше, ніж минулого тижня.

Який буде офіційний курс долара та євро 9 квітня:

долар – 38,98 гривні,

євро – 42,20 гривні.

Курс на готівковому ринку

На ранок 8 квітня курс долара такий:

У банках купівля становить 38,80 гривні, а продаж – 39,30 гривні.

купівля становить а продаж – В обмінниках : купівля – на рівні 38,90 гривні , а продаж – 39,40 гривні.

: купівля – на рівні , а продаж – На чорному ринку: купівля – 39,15 гривні, а продаж – 39,30 гривні.

Яким буде курс долара

Як розповіла для 24 Каналу банкірка Анна Золотько, минулого тижня долар подорожчав в усіх сегментах – від 39,38 гривні до 39,50 гривні за долар. А до кінця тижня середня вартість долара опустилася до 39,2 – 39,25 гривні за долар.

Анна Золотько Директор департаменту казначейських операцій Unex Bank Примітно, що наприкінці минулого тижня бізнес активно реалізовував накопичену відкладену пропозицію валюти. Відтак НБУ не тільки продавав її з резервів, а й купував.

Золотько каже, що з огляду на хвилю зміцнення гривні в другій половині минулого тижня, в найближчі 7 днів можна очікувати на розворот цього тренду через реалізацію імпортерами відкладеного попиту.

Вартість готівкового долара протягом цього тижня перебуватиме в діапазоні 39 – 39,6 гривні за долар,

– прогнозує банкірка.

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