Офіційний курс долара: на якому рівні зупинилася валюта сьогодні
Американська валюта майже не змінилася в ціні. Вартість впала всього на 1 копійку. У той час як євро почало дорожчати – на 13 копійок за останню добу.
Офіційний курс 20 червня
За даними Нацбанку, офіційний курс становить 40,53 гривні за долар. Вартість долара впала на 1 копійку проти 19 червня.
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Щодо євро, то на сьогодні його ціна становила 43,57 гривні, що на 13 копійок більше, ніж вчора.
Який буде офіційний курс долара та євро 21 червня:
- долар – 40,51 гривні,
- євро – 43,42 гривні.
Курс на готівковому ринку
На ранок 20 червня травня курс долара такий:
- У банках купівля становить 40,48 гривні, а продаж – 40,95 гривні.
- В обмінниках: купівля – на рівні 40,46 гривні, а продаж – 40,93 гривні.
- На чорному ринку: купівля – 40,84 гривні, а продаж – 40,90 гривні.
Чи буде курс дорожчати наступного тижня
Тарас Лєсовий розповів для 24 Каналу, що наступного тижня регулятор продовжуватиме діяти в умовах режиму "керованої гнучкості". Отже, на різні та неочікувані процеси на ринку не варто чекати.
Міжнародна підтримка, в тому числі й фінансова, є досить вагомим аргументом для стабільності економіки. Адже Україна отримала потужну підтримку на Ukraine Recovery Conference 2024 в Берліні. Також до кінця місяця очікується чергова "порція" макрофіну від Єврокомісії та МВФ сумарно на 4,2 мільярда доларів. Ну і стратегічно, у перспективі вже 2025 року на ринок вплине ухвалене рішення G7 про кредит 50 мільярда доларів, який гаситиметься коштом заморожених активів країни-агресора.
За таких умов на міжбанку коридори валютних коливань можуть становити 40 – 41 гривню за долар та 43 – 45 гривні за євро.Час – це гроші. Тому не витрачайте його в очікуванні та поповнюйте свій баланс за лічені хвилини з WhiteBIT. Криптобіржа подбала, щоб процедура переказу була швидкою та безпечною, а платежі можна було комфортно зробити не лише в межах України, але й з будь-якої точки світу. Оцініть й ви цю опцію у декілька кліків.