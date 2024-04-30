Долар виріс знову: який офіційний курс сьогодні

За добу американська валюта додала в ціні на декілька копійок. Євро також підхопило цей тренд на пожвавлення.

Офіційний курс 30 квітня

За даними Нацбанку, офіційний курс становить 39,66 гривні за долар. Вартість долара виросла на 6 копійок проти 29 квітня.

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Щодо євро, то на сьогодні його ціна становила 42,49 гривні, що на 5 копійок більше, ніж було вчора.

Який буде офіційний курс долара та євро 1 травня:

долар – 39,51 гривні,

євро – 42,36 гривні.

Курс на готівковому ринку

На ранок 30 квітня курс долара такий:

У банках купівля становить 39,50 гривні, а продаж – 39,95 гривні.

купівля становить а продаж – В обмінниках : купівля – на рівні 39,55 гривні , а продаж – 39,95 гривні.

: купівля – на рівні , а продаж – На чорному ринку: купівля – 39,70 гривні, а продаж – 39,83 гривні.

На який долар варто чекати цього тижня

Банкірка Анна Золотько у коментарі 24 Каналу спрогнозувала, що попит на валюту може зрости цього тижня. Все через те, що зараз період масової виплати зарплат, пенсій та іншої соціальної допомоги.

Анна Золотько Директор департаменту казначейських операцій Unex Bank З одного боку, напередодні Великодня українці потребуватимуть більше вільної гривні, що стримуватиме вплив фактору перехідної дати.

Минулого тижня вартість долара була в межах 39,75 – 39,90 гривні.

А з іншого боку, додає Золотько, девальваційні очікування населення після хвилі зростання курсу у квітні залишаються підвищеними.

Цього тижня готівковий курс може коливатися в