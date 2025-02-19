Де долар та євро подорожчали та подешевшали

Долар за останню добу виріс в банках та на чорному ринку. Водночас євро в банках взагалі не змінилося, але також додало в ціні на чорному ринку. Традиційно в обмінниках купівля обох валют впала.

Курс валют у банках

Станом на ранок 19 лютого, як повідомляє 24 Канал з посиланням на дані "Мінфіну", купівля долара у банках становить у середньому по 41,40 гривні (+8 копійок проти 18 лютого) та продаж по 41,95 гривні (+3 копійки).

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Купівля євро відбувається по 43,30 гривні (без змін), а продаж по 43,90 гривні (без змін).

Курс на чорному ринку

Купити долар можна в середньому по 41,80 гривні (+10 копійок), а продати по 41,77 гривні (+7 копійок).

(+10 копійок), а продати по (+7 копійок). Купівля євро по 43,70 гривні (+5 копійок), а продаж по 43,83 гривні (+8 копійок).

Курс в обмінниках

Долари купують в середньому по: 41,16 гривні (-17 копійок), а продають по 41,79 гривні (+10 копійок), за даними finance.ua.

(-17 копійок), а продають по (+10 копійок), за даними finance.ua. Євро купують по 43,23 гривні (-18 копійок), а продають по 43,93 гривні (+12 копійок).

Який курс очікувати

Банкір Сергій Мамедов для 24 Каналу спрогнозував, що цьогоріч курсова динаміка буде доволі схожою з попереднім роком. Йдеться про те, що періоди курсового "затишшя" змінюватимуться періодами зростання і навпаки.

Сергій Мамедов Віцепрезидент Асоціації українських банків, голова правління Глобус Банку Середній курс долара на 2025 рік, який закладений у держбюджеті, становить 45 гривень за долар.

Водночас курсові зміни залежатимуть від певних чинників, а саме: економічних, геополітичних та воєнних.