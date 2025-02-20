Долар подорожчав в банках та в обмінниках
- Долар та євро подорожчали у банках та обмінниках, зокрема, продаж долара в обмінниках перетнув позначку 42 гривні, а євро – 44 гривні.
- Банкір Тарас Лєсовий прогнозує, що різкі валютні зміни майже виключені, офіційний курс навряд чи вийде за межі 41,6 – 42,2 гривні за долар протягом наступного тижня.
За останню добу валюти на ринку суттєво додали в ціні. Найбільший ріст спостерігається в обмінниках, де при продажі долар та євро перетнули позначки у 42 та 44 гривні відповідно.
Курс валют у банках
- Станом на ранок 20 лютого, як повідомляє 24 Канал з посиланням на дані "Мінфіну", купівля долара у банках становить у середньому по 41,50 гривні (+10 копійок проти 19 лютого) та продаж по 42,05 гривні (+10 копійок).
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- Купівля євро відбувається по 43,30 гривні (без змін), а продаж по 43,95 гривні (+5 копійок).
Курс на чорному ринку
- Купити долар можна в середньому по 41,89 гривні (+9 копійок), а продати по 41,94 гривні (+17 копійок).
- Купівля євро по 43,71 гривні (+1 копійка), а продаж по 43,89 гривні (+6 копійок).
Курс в обмінниках
- Долари купують в середньому по: 41,60 гривні (+7 копійок), а продають по 42,10 гривні (+28 копійок), за даними finance.ua.
- Євро купують по 43,60 гривні (+17 копійок), а продають по 44,10 гривні (+19 копійок).
Який курс очікувати наступного тижня
Як спрогнозував для 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий, відповідно до режиму керованої гнучкості майже виключені різкі валютні зміни, різниця між попитом і пропозицією залишаються максимально незначною.
Звісно, валютний ринок може перебувати під тиском різноманітних обставин, однак завдяки ефективним діям Нацбанку вдається мінімізувати курсові зміни. Саме тому ми очікуємо, що наступного тижня загальна ситуація на валютному ринку докорінно не зміниться.
Як каже Лєсовий, наразі вжиті ефективні заходи з применшення інфляції та зміцнення гривні. Йдеться зокрема про січневе збільшення облікової ставки до 14,5%.
Зверніть увагу! Протягом наступного тижня офіційний курс навряд чи вийде за межі лютневого коридору 41,6 – 42,2 гривні за долар, а готівковий ринок, як і раніше, реагуватиме на курсові показники міжбанку з додаванням незначної комісії.