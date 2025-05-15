Злети і падіння: як змінився курс долара та євро за добу
- У банках курс долара виріс до 41,22 гривні за купівлю та 41,80 гривні за продаж, євро до 46,15 гривні за купівлю та 47,02 гривні за продаж.
Натомість на чорному ринку курс долара знизився до 41,50 гривні за купівлю, а євро піднявся до 46,55 гривні за купівлю.
В банках спостерігається ріст долара та євро, однак в обмінниках ціна валют навпаки опустилася. На чорному ринку долар впав, а євро навпаки виросло, але несуттєво.
Курс валют у банках
- Станом на ранок 15 травня, як повідомив 24 Канал з посиланням на сайт "Мінфін", купівля долара в банках коштує в середньому по 41,22 гривні (+7 копійок проти 14 травня) та продаж по 41,80 гривні (+1 копійка).
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- Купівля євро проходить по 46,15 гривні (+25 копійок), продаж – по 47,02 гривні (+22 копійки).
Курс на чорному ринку
- Купити долар можна в середньому по 41,50 гривні (-5 копійок), а продати по 41,55 гривні (без змін).
- Купівля євро по 46,55 гривні (+11 копійок), а продаж по 46,72 гривні (-2 копійки).
Курс в обмінниках
- Долари купують у середньому по: 40,65 гривні (-32 копійки), а продають по 41,57 гривні (+6 копійок), за даними finance.ua.
- Євро купують по 45,72 гривні (-45 копійок), а продають по 46,92 гривні (+1 копійка).
По скільки буде долар цього тижня
На цей тиждень банкір Тарас Лєсовий для 24 Каналу розповів, що курс долара перебуватиме на рівні 41,25 – 41,65 гривні за долар. Таким чином, валюта не перетне позначки у 42 гривні й залишатиметься стабільною.
Коливання валют будуть мінімальні, але як у бік зростання, так і у бік зменшення.
Водночас НБУ традиційно відіграватиме головну роль на ринку, а інтервенції будуть на рівні 600 – 8-– мільйонів доларів на день, що є нормою.