НБУ підвищує долар, а євро опускає

Курс офіційного долара виріс на 12 копійок за останню добу, водночас курс євро впав. З нового робочого тижня обидві валюти подорожчають, особливо американська валюта.

Офіційний курс валют

Як повідомляє 24 Канал з посиланням на дані НБУ, офіційний курс долара США торгується по 41,59 гривні. Тобто ціна валюти виросла на 12 копійок проти 1 травня. Офіційний курс євро натомість становить 47,08 гривні. Тобто ціна впала на 8 копійок.

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Станом на 5 травня курс НБУ буде такий:

долар – 41,70 гривні,

євро – 47,31 гривні.

Курс долара на готівковому ринку

Станом на ранок 2 травня курс долара на готівковому ринку становив:

у банках: купівля – 41,25 гривні , продаж – по 41,90 гривні ,

, продаж – , на чорному ринку: купівля – 41,58 гривні , продаж – по 41,58 гривні ,

, продаж – , в обмінниках: купівля – по 41,02 гривні, продаж – по 41,64 гривні.

Який прогноз курсу долару та євро

Банкір Тарас Лєсовий спрогнозував, що долар на міжбанку, ймовірно, триматиметься в межах 41,20 – 41,60 гривні.

Тарас Лєсовий Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку

Дзеркальна ситуація відбуватиметься і на готівковому ринку, власне можна очікувати, що різниця між курсами міжбанку та готівкового ринку буде маже нульовою.

Наступного тижня на курс валют може вплинути події, пов'язані з війною. Йдеться як про розмови про можливе завершення, так і про загострення на фронті.

Зверніть увагу! Долар коливатиметься в межах 41,20 – 41,60 гривні, євро – 45 – 48 гривень як на міжбанку, так і в обмінниках.