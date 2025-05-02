Официальный курс валют
Как сообщает 24 Канал со ссылкой на данные НБУ, официальный курс доллара США торгуется по 41,59 гривны. То есть цена валюты выросла на 12 копеек против 1 мая. Официальный курс евро в свою очередь составляет 47,08 гривны. То есть цена упала на 8 копеек.
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По состоянию на 5 мая курс НБУ будет такой:
- доллар – 41,70 гривны,
- евро – 47,31 гривны.
Курс доллара на наличном рынке
По состоянию на утро 2 мая курс доллара на наличном рынке составлял:
- в банках: покупка – 41,25 гривны, продажа – по 41,90 гривны,
- на черном рынке: покупка – 41,58 гривны, продажа – по 41,58 гривны,
- в обменниках: покупка – по 41,02 гривны, продажа – по 41,64 гривны.
Какой прогноз курса доллара и евро
Банкир Тарас Лесовой спрогнозировал, что доллар на межбанке, вероятно, будет держаться в пределах 41,20 – 41,60 гривны.
Зеркальная ситуация будет происходить и на наличном рынке, собственно можно ожидать, что разница между курсами межбанка и наличного рынка будет почти нулевой.
На следующей неделе на курс валют может повлиять события, связанные с войной. Речь идет как о разговорах о возможном завершении, так и об обострении на фронте.
Обратите внимание! Доллар будет колебаться в пределах 41,20 – 41,60 гривны, евро – 45 – 48 гривен как на межбанке, так и в обменниках.