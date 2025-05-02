Офіційний курс валют
Як повідомляє 24 Канал з посиланням на дані НБУ, офіційний курс долара США торгується по 41,59 гривні. Тобто ціна валюти виросла на 12 копійок проти 1 травня. Офіційний курс євро натомість становить 47,08 гривні. Тобто ціна впала на 8 копійок.
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Станом на 5 травня курс НБУ буде такий:
- долар – 41,70 гривні,
- євро – 47,31 гривні.
Курс долара на готівковому ринку
Станом на ранок 2 травня курс долара на готівковому ринку становив:
- у банках: купівля – 41,25 гривні, продаж – по 41,90 гривні,
- на чорному ринку: купівля – 41,58 гривні, продаж – по 41,58 гривні,
- в обмінниках: купівля – по 41,02 гривні, продаж – по 41,64 гривні.
Який прогноз курсу долару та євро
Банкір Тарас Лєсовий спрогнозував, що долар на міжбанку, ймовірно, триматиметься в межах 41,20 – 41,60 гривні.
Дзеркальна ситуація відбуватиметься і на готівковому ринку, власне можна очікувати, що різниця між курсами міжбанку та готівкового ринку буде маже нульовою.
Наступного тижня на курс валют може вплинути події, пов'язані з війною. Йдеться як про розмови про можливе завершення, так і про загострення на фронті.
Зверніть увагу! Долар коливатиметься в межах 41,20 – 41,60 гривні, євро – 45 – 48 гривень як на міжбанку, так і в обмінниках.