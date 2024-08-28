Курс валют подорожчав в обмінниках
28 серпня 2024, 09:51Читать новость на русском
В банках ціна валют несуттєво змінилася, а на чорному ринку взагалі не відбулося змін щодо вартості. Втім в обмінниках долар та євро додали чимало в ціні при купівлі.
Курс валют у банках
- Станом на 28 серпня, за даними "Мінфіну", купівля долара у банках становить у середньому по 41,12 гривні (-3 копійки проти 27 серпня) та продаж – по 41,60 гривні (без змін).
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- Купівля євро відбувається по 45,85 гривні (+5 копійок), а продаж – по 46,45 гривні (без змін).
Курс на чорному ринку
- Купити долар можна по 41,40 гривні (без змін), а продати – по 41,50 гривні (без змін).
- Купівля євро по 46 гривень (без змін), а продаж по 46,20 гривні (+1 копійка).
Курс в обмінниках
- Долари купують обмінники по 41,20 гривні (+23 копійки), а продають – по 41,60 гривні (+10 копійок), за даними finance.ua.
- Євро купують по 46 гривень (+19 копійок), а продають – по 46,40 гривні (+7 копійок).
Ціна долара цього тижня
Банкірка Анна Золотько розповіла для 24 Каналу, що ближче до кінця тижня можливе невелике подорожчання долара через початок періоду виплат зарплат українцям.
Слід відзначити, що у період завершення канікул українці потребують більше гривневої ліквідності для підготовки дітей до навчання. Тому цього разу вплив "зарплатного" чинника, на мій погляд, буде обмеженим.
Зверніть увагу! Курс долара протягом тижня перебуватиме в діапазоні 41,30 – 41,70 гривень за долар.