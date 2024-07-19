Ріст продовжується: долар і євро знову подорожчали на готівковому ринку

В обмінниках долар можна купити вже за понад 42 гривні. Водночас в банках та на чорному ринку валюта повільно тягнеться до цієї позначки. Євро ж сягає вже майже 46 гривень.

Курс валют у банках

Станом на ранок 19 липня, за даними "Мінфіну", купівля банками готівкового долара становить у середньому 41,30 гривні (+5 копійок проти 18 липня), а продаж – 41,85 гривні (+5 копійок).

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Купівля готівкового євро в середньому здійснюється за 45,20 гривні (+20 копійок), а продаж – у середньому за 45,80 гривні (+5 копійок).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 41,80 гривні (+5 копійок), а продаж – 41,95 гривні (+5 копійок).

(+5 копійок), а продаж – (+5 копійок). Євро купують за 45,65 гривні (без змін), а продають за 45,90 гривні (+5 копійок).

Курс в обмінниках

Обмінники купують долар у середньому за 41,55 гривні (-22 копійки), а продають – за 42,05 гривні (+22 копійки), за даними finance.ua.

(-22 копійки), а продають – за (+22 копійки), за даними finance.ua. Євро коливалося на рівні: купівля – 45,55 гривні (+41 копійка), а продаж – 46,05 гривні (+12 копійок).

Прогноз курсу долара та євро

За словами банкіра Тарас Лєсовий, з якими він поділився з 24 Каналом, на ринку ситуація є очікуваною, попри суттєве здорожчання офіційного курсу. Відтак рух курсових кордонів можливий навіть в межах 40,5 – 41,5 гривні.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Однак варто звернути увагу на те, що курси є досить мінливими, і після нового незначного росту здимань можна очікувати незначний рух навспак.

Водночас Лєсовий прогнозує, що ринок готується до суттєвих змін, які можуть трапитися вже цього серпня. Впродовж наступного тижня коливання валют можуть бути такими:

на міжбанку: 40,5 – 41,5 гривні за долар та 43,5 – 45,5 гривні за євро,

40,5 – 41,5 гривні за долар та 43,5 – 45,5 гривні за євро, на готівковому ринку: 40,7 – 42 гривні за долар та 43,5 – 46,5 гривні за євро.

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