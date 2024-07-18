У якому випадку валюту не приймуть

Касири усіх фінустанов повинні перевіряти справжність банкнот іноземної валюти лише за допомогою лічильників або детекторів валют. У випадку, коли банкнота підроблена, її вилучають у клієнта та передають для дослідження в НБУ.

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Водночас окрема процедура відбувається зі значно зношеними чи пошкодженими валютами.

Що робити з пошкодженими банкнотами

Для таких категорій банкнот передбачена процедура інкасо. Відповідно до неї значно зношені чи пошкоджені банкноти надсилають іноземному банку-кореспонденту для обміну за кордон.

Які валюти входять до категорії зношені/пошкоджені:

  • гнилі, обпалені чи трухлі,
  • мають пошкодження дизайну чи елементів захисту, якісь друкарські недоліки,
  • ️порвані чи різані,
  • ️є зміни первісного кольору паперу або зображень,
  • також ті, які мають загальні забруднення або такі, що займають половину банкноти (зокрема видимі в ультрафіолетових променях).

Лише у вище перерахованих випадках банкноти можна здати на інкасо. У всіх інших ситуаціях, навіть якщо валюти зім’яті, трішки забруднені або потерті, – приймаються до обміну.