У якому випадку валюту не приймуть
Касири усіх фінустанов повинні перевіряти справжність банкнот іноземної валюти лише за допомогою лічильників або детекторів валют. У випадку, коли банкнота підроблена, її вилучають у клієнта та передають для дослідження в НБУ.
Читайте також Готівковий ажіотаж: українці роблять запас грошей через перебої зі світлом
Водночас окрема процедура відбувається зі значно зношеними чи пошкодженими валютами.
Що робити з пошкодженими банкнотами
Для таких категорій банкнот передбачена процедура інкасо. Відповідно до неї значно зношені чи пошкоджені банкноти надсилають іноземному банку-кореспонденту для обміну за кордон.
Які валюти входять до категорії зношені/пошкоджені:
- гнилі, обпалені чи трухлі,
- мають пошкодження дизайну чи елементів захисту, якісь друкарські недоліки,
- ️порвані чи різані,
- ️є зміни первісного кольору паперу або зображень,
- також ті, які мають загальні забруднення або такі, що займають половину банкноти (зокрема видимі в ультрафіолетових променях).
Лише у вище перерахованих випадках банкноти можна здати на інкасо. У всіх інших ситуаціях, навіть якщо валюти зім’яті, трішки забруднені або потерті, – приймаються до обміну.