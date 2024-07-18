В каком случае валюту не примут

Кассиры всех финучреждений должны проверять подлинность банкнот иностранной валюты только с помощью счетчиков или детекторов валют. В случае, когда банкнота поддельная, ее изымают у клиента и передают для исследования в НБУ.

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Обратите внимание! Если подтверждается подделка, тогда банкнота передается правоохранителям для проведения расследования.

В то же время отдельная процедура происходит со значительно изношенными или поврежденными валютами.

Что делать с поврежденными банкнотами

Для таких категорий банкнот предусмотрена процедура инкассо. В соответствии с ней значительно изношенные или поврежденные банкноты направляют иностранному банку-корреспонденту для обмена за границу.

Какие валюты входят в категорию изношенные/поврежденные:

гнилые, обожженные или трухлые,

имеют повреждения дизайна или элементов защиты, какие-то печатные недостатки,

️порванные или резаные,

️есть изменения первоначального цвета бумаги или изображений,

также те, которые имеют общие загрязнения или такие, занимающие половину банкноты (в частности видимые в ультрафиолетовых лучах).

Только в выше перечисленных случаях банкноты можно сдать на инкассо. Во всех остальных ситуациях, даже если валюты смяты, немного загрязнены или потерты, – принимаются к обмену.

Напоминаем! Любые ограничения по номиналу и года выпуска действительных и настоящих банкнот иностранной валюты, которые установили самостоятельно банки и небанковские финучреждения, запрещаются.