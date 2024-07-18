В каком случае валюту не примут
Кассиры всех финучреждений должны проверять подлинность банкнот иностранной валюты только с помощью счетчиков или детекторов валют. В случае, когда банкнота поддельная, ее изымают у клиента и передают для исследования в НБУ.
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В то же время отдельная процедура происходит со значительно изношенными или поврежденными валютами.
Что делать с поврежденными банкнотами
Для таких категорий банкнот предусмотрена процедура инкассо. В соответствии с ней значительно изношенные или поврежденные банкноты направляют иностранному банку-корреспонденту для обмена за границу.
Какие валюты входят в категорию изношенные/поврежденные:
- гнилые, обожженные или трухлые,
- имеют повреждения дизайна или элементов защиты, какие-то печатные недостатки,
- ️порванные или резаные,
- ️есть изменения первоначального цвета бумаги или изображений,
- также те, которые имеют общие загрязнения или такие, занимающие половину банкноты (в частности видимые в ультрафиолетовых лучах).
Только в выше перечисленных случаях банкноты можно сдать на инкассо. Во всех остальных ситуациях, даже если валюты смяты, немного загрязнены или потерты, – принимаются к обмену.