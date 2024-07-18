Курс валют у банках

Станом на ранок 18 липня, за даними "Мінфіну", купівля банками готівкового долара становить у середньому 41,25 гривні (+25 копійок проти 17 липня), а продаж – 41,80 гривні (+20 копійок).

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Купівля готівкового євро в середньому здійснюється за 45 гривень (+30 копійок), а продаж – у середньому за 45,75 гривні (+35 копійок).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 41,75 гривні (+25 копійок), а продаж – 41,90 гривні (+25 копійок).

(+25 копійок), а продаж – (+25 копійок). Євро купують за 45,65 гривні (+45 копійок), а продають за 45,85 гривні (+45 копійок).

Курс в обмінниках

Обмінники купують долар у середньому за 41,02 гривні (-22 копійки), а продають – за 41,90 гривні (+9 копійок), за даними finance.ua.

(-22 копійки), а продають – за (+9 копійок), за даними finance.ua. Євро коливалося на рівні: купівля – 44,77 гривні (-31 копійка), а продаж – 45,97 гривні (+14 копійок).

Який курс буде наступного тижня

Банкір Тарас Лєсовий для 24 Каналу розповів, що попри нові рекорди офіційного курсу, все ж ситуація на валютному ринку є до міри очікуваною.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Незначний ситуативний рух курсових кордонів можливий в межах 40,5 – 41,5 гривні за долар, однак, що вартує уваги, – курси є досить мінливими, і після нового незначного росту здимань можна очікувати незначний рух навспак.

Очікується, що таке визначення ситуації на валютному ринку буде найбільш ймовірним в останній тиждень липня. За словами Лєсового, ринок "готується" до змін, які за всіма ознаками стануться вже у серпні.

Зауважте! Впродовж наступного тижня коливання валют можуть бути в таких діапазонах: 40,5 – 41,5 гривні за долар та 43,5 – 45,5 гривні за євро (на міжбанку); 40,7 – 42 гривні за долар та 43,5 – 46,5 гривні за євро (на готівковому ринку).

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