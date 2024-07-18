Курс валют в банках

По состоянию на утро 18 июля, по данным "Минфина", покупка банками наличного доллара составляет в среднем 41,25 гривны (+25 копеек против 17 июля), а продажа – 41,80 гривны (+20 копеек).

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Покупка наличного евро в среднем осуществляется за 45 гривен (+30 копеек), а продажа – в среднем за 45,75 гривны (+35 копеек).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 41,75 гривны (+25 копеек), а продажа – 41,90 гривны (+25 копеек).

(+25 копеек), а продажа – (+25 копеек). Евро покупают по 45,65 гривны (+45 копеек), а продают за 45,85 гривны (+45 копеек).

Курс в обменниках

Обменники покупают доллар в среднем за 41,02 гривны (-22 копейки), а продают – за 41,90 гривны (+9 копеек), по данным finance.ua.

(-22 копейки), а продают – за (+9 копеек), по данным finance.ua. Евро колебалось на уровне: покупка – 44,77 гривны (-31 копейка), а продажа – 45,97 гривны (+14 копеек).

Какой курс будет на следующей неделе

Банкир Тарас Лесовой для 24 Канала рассказал, что несмотря на новые рекорды официального курса, все же ситуация на валютном рынке является в меру ожидаемой.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка Незначительное ситуативное движение курсовых границ возможно в пределах 40,5 – 41,5 гривны за доллар, однако, что стоит внимания, – курсы являются достаточно изменчивыми, и после нового незначительного роста вздыманий можно ожидать незначительное движение в обратную сторону.

Ожидается, что такое определение ситуации на валютном рынке будет наиболее вероятным в последнюю неделю июля. По словам Лесового, рынок "готовится" к изменениям, которые по всем признакам произойдут уже в августе.

Заметьте! В течение следующей недели колебания валют могут быть в таких диапазонах: 40,5 – 41,5 гривны за доллар и 43,5 – 45,5 гривны за евро (на межбанке); 40,7 – 42 гривны за доллар и 43,5 – 46,5 гривны за евро (на наличном рынке).

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