Курс валют в банках
- По состоянию на утро 18 июля, по данным "Минфина", покупка банками наличного доллара составляет в среднем 41,25 гривны (+25 копеек против 17 июля), а продажа – 41,80 гривны (+20 копеек).
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- Покупка наличного евро в среднем осуществляется за 45 гривен (+30 копеек), а продажа – в среднем за 45,75 гривны (+35 копеек).
Курс на черном рынке
- На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 41,75 гривны (+25 копеек), а продажа – 41,90 гривны (+25 копеек).
- Евро покупают по 45,65 гривны (+45 копеек), а продают за 45,85 гривны (+45 копеек).
Курс в обменниках
- Обменники покупают доллар в среднем за 41,02 гривны (-22 копейки), а продают – за 41,90 гривны (+9 копеек), по данным finance.ua.
- Евро колебалось на уровне: покупка – 44,77 гривны (-31 копейка), а продажа – 45,97 гривны (+14 копеек).
Какой курс будет на следующей неделе
Банкир Тарас Лесовой для 24 Канала рассказал, что несмотря на новые рекорды официального курса, все же ситуация на валютном рынке является в меру ожидаемой.
Незначительное ситуативное движение курсовых границ возможно в пределах 40,5 – 41,5 гривны за доллар, однако, что стоит внимания, – курсы являются достаточно изменчивыми, и после нового незначительного роста вздыманий можно ожидать незначительное движение в обратную сторону.
Ожидается, что такое определение ситуации на валютном рынке будет наиболее вероятным в последнюю неделю июля. По словам Лесового, рынок "готовится" к изменениям, которые по всем признакам произойдут уже в августе.