Офіційний долар подешевшає: в НБУ оприлюднили курси

За останню добу долар від НБУ знову не змінився суттєво, але на 17 січня регулятор встановив ціну, яка значно менша, аніж 16 січня. Водночас офіційне євро знову подорожчало після того, як втратило ціну.

Офіційний курс валют

Як повідомляє 24 Канал з посиланням на дані НБУ, офіційний курс долара торгується по 42,26 гривні. Тобто ціна валюти виросла на 1 копійку проти 15 січня. Офіційний курс євро натомість становить 43,52 гривні. Тобто ціна виросла на 20 копійок.

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Станом на 17 січня курс НБУ буде такий:

долар – 42,17 гривні,

євро – 43,32 гривні.

Курс долара на готівковому ринку

Станом на ранок 15 січня курс долара на готівковому ринку становив:

у банках: купівля – 42,20 гривні , продаж – по 42,85 гривні ,

, продаж – , на чорному ринку: купівля – 42,75 гривні , продаж – по 42,87 гривні ,

, продаж – , в обмінниках: купівля – 42,23 гривні, продаж – 42,95 гривні.

На який курс долара очікувати

Ще раніше ббнкірка Анна Золотько розповідала для 24 Каналу про те, що цього тижня курс долара на готівковому ринку буде в діапазоні від 42,60 та 43 гривень.

Крім того, у готівковому секторі мали б відбуватися невеликі зниження щодо вартості валюти.

Анна Золотько Директор департаменту казначейських операцій Unex Bank Цього тижня прогнозувалося поступове заспокоєння валютного ринку через вичерпання календарного ефекту.

Зауважте! У безготівковому сегменті, за словами Золотько, суттєвого зміцнення гривні не очікувалося.