Официальный курс валют
Как сообщает 24 Канал со ссылкой на данные НБУ, официальный курс доллара торгуется по 42,26 гривны. То есть цена валюты выросла на 1 копейку против 15 января. Официальный курс евро взамен составляет 43,52 гривны. То есть цена выросла на 20 копеек.
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По состоянию на 17 января курс НБУ будет такой:
- доллар – 42,17 гривны,
- евро – 43,32 гривны.
Курс доллара на наличном рынке
По состоянию на утро 15 января курс доллара на наличном рынке составлял:
- в банках: покупка – 42,20 гривны, продажа – по 42,85 гривны,
- на черном рынке: покупка – 42,75 гривны, продажа – по 42,87 гривны,
- в обменниках: покупка – 42,23 гривны, продажа – 42,95 гривны.
Какого курса доллара ожидать
Еще раньше ббнкирша Анна Золотько рассказывала для 24 Канала о том, что на этой неделе курс доллара на наличном рынке будет в диапазоне от 42,60 и 43 гривен.
Кроме того, в наличном секторе должны происходить небольшие снижения по стоимости валюты.
На этой неделе прогнозировалось постепенное успокоение валютного рынка из-за исчерпания календарного эффекта.
Обратите внимание! В безналичном сегменте, по словам Золотько, существенного укрепления гривны не ожидалось.