Официальный курс валют

Как сообщает 24 Канал со ссылкой на данные НБУ, официальный курс доллара торгуется по 42,26 гривны. То есть цена валюты выросла на 1 копейку против 15 января. Официальный курс евро взамен составляет 43,52 гривны. То есть цена выросла на 20 копеек.

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По состоянию на 17 января курс НБУ будет такой:

доллар – 42,17 гривны,

евро – 43,32 гривны.

Курс доллара на наличном рынке

По состоянию на утро 15 января курс доллара на наличном рынке составлял:

в банках: покупка – 42,20 гривны , продажа – по 42,85 гривны ,

, продажа – , на черном рынке: покупка – 42,75 гривны , продажа – по 42,87 гривны ,

, продажа – , в обменниках: покупка – 42,23 гривны, продажа – 42,95 гривны.

Какого курса доллара ожидать

Еще раньше ббнкирша Анна Золотько рассказывала для 24 Канала о том, что на этой неделе курс доллара на наличном рынке будет в диапазоне от 42,60 и 43 гривен.

Кроме того, в наличном секторе должны происходить небольшие снижения по стоимости валюты.

Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Unex Bank На этой неделе прогнозировалось постепенное успокоение валютного рынка из-за исчерпания календарного эффекта.

Обратите внимание! В безналичном сегменте, по словам Золотько, существенного укрепления гривны не ожидалось.