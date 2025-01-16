Офіційний курс валют

Як повідомляє 24 Канал з посиланням на дані НБУ, офіційний курс долара торгується по 42,26 гривні. Тобто ціна валюти виросла на 1 копійку проти 15 січня. Офіційний курс євро натомість становить 43,52 гривні. Тобто ціна виросла на 20 копійок.

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Станом на 17 січня курс НБУ буде такий:

долар – 42,17 гривні,

євро – 43,32 гривні.

Курс долара на готівковому ринку

Станом на ранок 15 січня курс долара на готівковому ринку становив:

у банках: купівля – 42,20 гривні , продаж – по 42,85 гривні ,

, продаж – , на чорному ринку: купівля – 42,75 гривні , продаж – по 42,87 гривні ,

, продаж – , в обмінниках: купівля – 42,23 гривні, продаж – 42,95 гривні.

На який курс долара очікувати

Ще раніше ббнкірка Анна Золотько розповідала для 24 Каналу про те, що цього тижня курс долара на готівковому ринку буде в діапазоні від 42,60 та 43 гривень.

Крім того, у готівковому секторі мали б відбуватися невеликі зниження щодо вартості валюти.

Анна Золотько Директор департаменту казначейських операцій Unex Bank Цього тижня прогнозувалося поступове заспокоєння валютного ринку через вичерпання календарного ефекту.

Зауважте! У безготівковому сегменті, за словами Золотько, суттєвого зміцнення гривні не очікувалося.