Долар подешевшав на готівковому ринку

Долар втратив ціну в банках та на чорному ринку за останні декілька днів. Водночас при купівлі в обмінниках ціна впала найсуттєвіше поміж усіх. Євро натомість на ринку подорожчало, але в обмінниках ситуація схожа до долара.

Курс валют у банках

Станом на ранок 17 лютого, як повідомляє 24 Канал з посиланням на дані "Мінфіну", купівля долара у банках становить у середньому по 41,40 гривні (-20 копійок проти 14 лютого) та продаж по 42 гривні (-10 копійок).

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Купівля євро відбувається по 43,40 гривні (+10 копійок), а продаж по 44 гривні (без змін).

Курс на чорному ринку

Купити долар можна в середньому по 41,75 гривні (-9 копійок), а продати по 41,75 гривні (-15 копійок).

(-9 копійок), а продати по (-15 копійок). Купівля євро по 43,75 гривні (+15 копійок), а продаж по 43,86 гривні (+6 копійок).

Курс в обмінниках

Долари купують в середньому по: 41 гривні (-45 копійок), а продають по 41,82 гривні (+12 копійок), за даними finance.ua.

(-45 копійок), а продають по (+12 копійок), за даними finance.ua. Євро купують по 43,36 гривні (-18 копійок), а продають по 44,11 гривні (+18 копійок).

Який у 2025 році прогнозують долар

Для 24 Каналу банкір Сергій Мамедов розповів, що середній курс долара, який закладений у держбюджеті на цей рік, становить 45 гривень за долар.

Сергій Мамедов Віцепрезидент Асоціації українських банків, голова правління Глобус Банку Ми припускаємо, що курсова динаміка буде де в чому схожою на рік минулий: періоди курсового "затишшя" змінюватимуться періодами зростання і навпаки.

Мамедов додає, що курсові зміни будуть підпорядковані низці економічних, геополітичних та воєнних чинників.

Зверніть увагу! Зокрема, йдеться про те, що впродовж року Україна потребуватиме понад 38 мільярдів доларів зовнішньої фінансової допомоги, яка піде переважно на покриття видатків бюджету. Ця сума підтверджена партнерами.