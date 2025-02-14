Курс валют у банках

Станом на ранок 14 лютого, як повідомляє 24 Канал з посиланням на дані "Мінфіну", купівля долара у банках становить у середньому по 41,60 гривні (без змін проти 13 лютого) та продаж по 42,10 гривні (-7 копійок).

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Купівля євро відбувається по 43,30 гривні (+5 копійок), а продаж по 44 гривні (+25 копійок).

Курс на чорному ринку

Купити долар можна в середньому по 41,84 гривні (-11 копійок), а продати по 41,90 гривні (-3 копійки).

(-11 копійок), а продати по (-3 копійки). Купівля євро по 43,60 гривні (+5 копійок), а продаж по 43,80 гривні (без змін).

Курс в обмінниках

Долари купують в середньому по: 41,33 гривні (-16 копійок), а продають по 41,93 гривні (+15 копійок), за даними finance.ua.

(-16 копійок), а продають по (+15 копійок), за даними finance.ua. Євро купують по 43,40 гривні (-3 копійки), а продають по 43,96 гривні (+23 копійки).

Коли долар та євро повернуться до звичних пропорцій

Як розповів для 24 Каналу банкір Сергій Мамедов, "агресивна" роль США позитивно впливає на курс долара не лише в Україні, але й у світі. І саме така роль ситуативно послаблює євро, як валюту "конкурентів".

Головною причиною зміцнення долара в парі долар/євро є геополітика, пов'язана з діяльністю новообраного президента США.

Сергій Мамедов Віцепрезидент Асоціації українських банків, голова правління Глобус Банку На мій погляд, залежно від низки обставин, серед яких наріжним каменем є завершення війни в Україні, співвідношення вартості пари долар/євро може повернутися до попередніх і звичних пропорцій: 1 євро = 1,15 – 1,2 долара.

Зверніть увагу! За словами Мамедова, таке повернення до пропорцій є лише припущенням, тобто певне рівняння, в якому Х – це умови завершення війни в Україні, а Y – прийнятність цих умов та рівень загроз для майбутнього ЄС.