Курс валют в банках

По состоянию на утро 14 февраля, как сообщает 24 Канал со ссылкой на данные "Минфина", покупка доллара в банках составляет в среднем по 41,60 гривны (без изменений по сравнению с 13 февраля) и продажа по 42,10 гривны (-7 копеек).

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Покупка евро происходит по 43,30 гривны (+5 копеек), а продажа по 44 гривны (+25 копеек).

Курс на черном рынке

Купить доллар можно в среднем по 41,84 гривны (-11 копеек), а продать по 41,90 гривны (-3 копейки).

(-11 копеек), а продать по (-3 копейки). Покупка евро по 43,60 гривны (+5 копеек), а продажа по 43,80 гривны (без изменений).

Курс в обменниках

Доллары покупают в среднем по: 41,33 гривны (-16 копеек), а продают по 41,93 гривны (+15 копеек), по данным finance.ua.

(-16 копеек), а продают по (+15 копеек), по данным finance.ua. Евро покупают по 43,40 гривны (-3 копейки), а продают по 43,96 гривны (+23 копейки).

Когда доллар и евро вернутся к привычным пропорциям

Как рассказал для 24 Канала банкир Сергей Мамедов, "агрессивная" роль США положительно влияет на курс доллара не только в Украине, но и в мире. И именно такая роль ситуативно ослабляет евро, как валюту "конкурентов".

Главной причиной укрепления доллара в паре доллар/евро является геополитика, связана с деятельностью новоизбранного президента США.

Сергей Мамедов Вице-президент Ассоциации украинских банков, председатель правления Глобус Банка На мой взгляд, в зависимости от ряда обстоятельств, среди которых краеугольным камнем является завершение войны в Украине, соотношение стоимости пары доллар/евро может вернуться к прежним и привычным пропорциям: 1 евро = 1,15 – 1,2 доллара.

Обратите внимание! По словам Мамедова, такое возвращение к пропорциям является лишь предположением, то есть определенное уравнение, в котором Х – это условия завершения войны в Украине, а Y – приемлемость этих условий и уровень угроз для будущего ЕС.