НБУ може зняти обмеження на карткові перекази

Проте банки мають продемонструвати готовність самостійно виявляти ризикових клієнтів, пише 24 канал з посиланням на слова глави НБУ Андрія Пишного.

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Очільник Нацбанку нагадав, що НБУ з самого початку наголосив, що ці обмеження є тимчасовими. Крім того, вони "самі собою не зможуть побороти таке явище, як дропи".

Зробити це можливо тільки комплексом заходів, зокрема законом про реєстр дропів. Зокрема на його ухвалення наразі розраховує Національний банк.

Однак крім заходів регулятора, банки мають самостійно вдосконалювати свої системи внутрішнього контролю. Ба більше, вони повинні застосовувати ризик-орієнтований підхід, побудований на принципі "знай свого клієнта".

Дропів не було б, якби банки належним чином досліджували профіль клієнта під час онбордингу та брали до уваги його трансакційну історію,

– сказав Андрій Пишний.

З 1 лютого поточного року набув чинності меморандум, підписаний більшістю банків. Його метою є покращити процедуру оцінки клієнтів.

Важливо! Пишний пояснив, що місяць-два дивитимемось, як працюватимуть оновлені процеси. І якщо вони будуть ефективними, то НБУ скасує обмеження у 150 000 грн для карткових переказів.