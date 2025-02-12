Офіційний курс валют
Як повідомляє 24 Канал з посиланням на дані НБУ, офіційний курс долара торгується по 41,66 гривні. Тобто ціна валюти виросла на 7 копійок проти 11 лютого. Офіційний курс євро натомість становить 43,01. Тобто ціна виросла на 12 копійок.
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Станом на 13 лютого курс НБУ буде такий:
- долар – 41,79 гривні,
- євро – 43,35 гривні.
Курс долара на готівковому ринку
Станом на ранок 12 лютого курс долара на готівковому ринку становив:
- у банках: купівля – 41,45 гривні, продаж – по 42 гривні,
- на чорному ринку: купівля – 41,85 гривні, продаж – по 41,82 гривні,
- в обмінниках: купівля – 41,35 гривні, продаж – 41,88 гривні.
Яку валюту варто купляти
Як розповів Данило Монін для 24 Каналу, після того, як Дональд Трамп став новим президентом США, його політика найімовірніше посилюватиме позицію долара, а не євро.
Монін додає, що за останній час курс євро і так доволі просів. Втім є ймовірність, що курс євро може втриматися на своїх позиціях.
Можна купувати і те, й інше. Але, на мою думку, краще все-таки долар.
Зауважте! Раніше економіст Монін розповів, що найкращим періодом для купівлі валюти є зараз. Все через те, що курс навряд чи буде кращим у найближчій перспективі.