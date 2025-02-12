Як змінився курс євро в Україні

Станом на 12 лютого, офіційний курс євро в Україні сягнув – 43,01 гривні, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

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За даними видання "Мінфін", у банках середній курс встановлено такий:

  • купівля відбувається за середнім курсом 42,90 гривень за євро;
  • продаж – 43,58 гривні за євро.

В обмінниках середній курс відрізняється:

  • купівля – 43,44 гривні за євро;
  • продаж – 43,60 гривні за євро.

Яку суму можна отримати при обміні 100 євро 12 лютого

  • якщо обмін 100 євро відбувається у банку можна отримати приблизно 4 290 гривень;
  • в обмінниках за 100 євро можна виручити орієнтовно 4 344 гривень.

Скільки потрібно витратити на покупку 100 євро сьогодні

  • при покупці 100 євро, у банку доведеться витратити приблизно 4 358 гривень;
  • аби купити 100 євро в обміннику, необхідно мати орієнтовно 4 360 гривень