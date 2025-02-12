Як змінився курс євро в Україні

Станом на 12 лютого, офіційний курс євро в Україні сягнув – 43,01 гривні, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

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За даними видання "Мінфін", у банках середній курс встановлено такий:

купівля відбувається за середнім курсом 42,90 гривень за євро;

продаж – 43,58 гривні за євро.

В обмінниках середній курс відрізняється:

купівля – 43,44 гривні за євро;

продаж – 43,60 гривні за євро.

Яку суму можна отримати при обміні 100 євро 12 лютого

якщо обмін 100 євро відбувається у банку можна отримати приблизно 4 290 гривень;

можна отримати приблизно 4 290 гривень; в обмінниках за 100 євро можна виручити орієнтовно 4 344 гривень.

Скільки потрібно витратити на покупку 100 євро сьогодні