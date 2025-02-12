Как изменился курс евро в Украине

По состоянию на 12 февраля, официальный курс евро в Украине достиг – 43,01 гривны, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

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По данным издания "Минфин", в банках средний курс установлен следующий:

покупка происходит по среднему курсу 42,90 гривен за евро;

продажа – 43,58 гривны за евро.

В обменниках средний курс отличается:

покупка – 43,44 гривны за евро;

продажа – 43,60 гривны за евро.

Какую сумму можно получить при обмене 100 евро 12 февраля

если обмен 100 евро происходит в банке можно получить примерно 4 290 гривен;

можно получить примерно 4 290 гривен; в обменниках за 100 евро можно выручить ориентировочно 4 344 гривен.

Сколько нужно потратить на покупку 100 евро сегодня