Цінопад в банках, в обмінниках та на чорному ринку: долар нижче за 41 гривню

За вихідні валюти на валютному ринку знову просіли. Особливо втратив курс долара, який при купівлі банками опустився вже нижче 41 гривні. Євро також не відстає й дешевшає.

Курс валют у банках

Станом на ранок 7 квітня, як повідомив 24 канал з посиланням на сайт "Мінфін", купівля долара в банках коштує в середньому по 40,82 гривні (-15 копійок проти 4 квітня) та продаж по 41,42 гривні (-13 копійок).

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Купівля євро проходить по 45 гривень (-20 копійок), продаж – по 45,75 гривні (-35 копійок).

Курс на чорному ринку

Купити долар можна в середньому по 40,98 гривні (-22 копійок), а продати по 40,95 гривні (-25 копійок).

(-22 копійок), а продати (-25 копійок). Купівля євро по 45,13 гривні (-26 копійок), а продаж по 45,25 гривні (-48 копійок).

Курс в обмінниках

Станом на 6 квітня, долари купують у середньому по: 40,40 гривні (-23 копійок), а дають по 41,20 гривні (без змін), за даними finance.ua.

(-23 копійок), а дають (без змін), за даними finance.ua. Станом на 7 квітня, євро купують по 45,25 гривні (+32 копійки), а продають по 45,70 гривні (+13 копійок).

Що буде з валютами

Як розповів у коментарі 24 Каналу фінансовий аналітик Андрій Шевчишин, внаслідок тарифної війни Трампа, головним наслідком може стати девальвація валют.

Андрій Шевчишин Член Українського товариства фінансових аналітиків Країни будуть вимушені якось компенсувати конкурентність своїх товарів на зовнішніх ринках. Почнуть девальвувати національні валюти, і це зачепить, у тому числі й Україну.

Річ у тім, що Україну тарифна війна може зачепити через агропродукцію. Бідні країни, які купують українське збіжжя, не зможуть купляти його в тому об'ємі, що й раніше.

Вони будуть вимушені збивати ціну, а це буде знижувати валютну виручку для України. Також Китай буде знижувати ціни, адже не буде потребувати тієї кількості товарів, яку зараз купує в Україні,

– додає Шевчишин.

Таким чином, з одного боку – Україна внаслідок мит матиме зниження цін, а з іншого – "парад девальвацій". Однак через те, що торгівельні партнери також матимуть ці проблеми, це зачепить ще й Україну.

Зверніть увагу! За словами Шевчишина, гривні буде важко встояти у такій ситуації на світовому ринку. Втім не варто думати, що це відбудеться миттєво.