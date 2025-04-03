Як впливає політика Трампа на долар

У коментарі 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий вказав, що вартість долара найближчими днями не зазнає вагомих змін. Зокрема, коливання офіційного курсу відбуватимуться в межах 41,2 – 41,8 гривні за долар.

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Як каже Лєсовий, саме такі коливання очікуються впродовж наступного тижня. Вагомих сплесків, імовірно, не буде.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Ситуація на українському валютному ринку навряд чи залежатиме від Трампа, а скоріше від балансу попиту і пропозиції. Крім цього, навряд чи нові тарифи можуть істотно спонукати громадян до якихось панічних проявів.

За словами Лєсового, не варто очікувати, що громадяни "вигребуть" всю валюту з обмінників та банків. На думку банкіра, український валютний ринок нові мита Трампа не повинні "зачепити".