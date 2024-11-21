Де курси валют опустилися найсуттєвіше

В обмінниках та в банках євро подешевшало, однак ціна не сильно опустилася від попереднього показника. Водночас долар залишається без змін вже другу добу поспіль в банках, а в обмінниках спад ціни навіть більший, аніж в євро.

Курс валют у банках

Станом на ранок 21 листопада, як повідомляє 24 Канал з посиланням на дані Мінфіну, купівля долара у банках становить у середньому по 41,15 гривні (без змін проти 20 листопада) та продаж по 41,65 гривні (без змін).

Читайте також Понад 17 мільярдів доларів Росія витратила на повітряні атаки на Україну за 1000 днів

WhiteBIT зберігає 96% цифрових активів на холодних гаманцях. Криптобіржа також використовує Web Application Firewall (WAF) для виявлення та блокування хакерських атак.

Купівля євро відбувається по 43,52 гривні (-8 копійок), а продаж по 44,11 гривні (-4 копійки).

Курс на чорному ринку

Купити долар можна в середньому по 41,62 гривні (+6 копійок), а продати по 41,62 гривні (+2 копійки).

(+6 копійок), а продати по (+2 копійки). Купівля євро по 43,96 гривні (-4 копійки), а продаж по 44,08 гривні (без змін).

Курс в обмінниках

Долари купують обмінники по: 40,96 гривні (-19 копійок), а продають по 41,72 гривні (-10 копійок), за даними finance.ua.

(-19 копійок), а продають по (-10 копійок), за даними finance.ua. Євро купують по 43,60 гривні (-15 копійок), а продають по 44,48 гривні (+13 копійок).

Який курс прогнозують наступного тижня

Банкір Тарас Лєсовий у розмові з 24 Каналом розповів, що в останній тиждень листопада, попри достатню жвавість на ринку валют, курсові показники змінюватимуться щодня.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Однак в підсумку тижня вони не будуть значними. Причому ми не виключаємо, вони то зростатимуть, то знижуватимуться.

За словами Лєсового, активність на ринку буде досить високою. Крім того, наступного тижня офіційно стартує сезон знижок, акцій, бонусів тощо. Відтак громадяни, що мають валютні заощадження, можуть скористатися таким періодом.

Зауважте! З 25 листопада по 1 грудня коридори валютних коливань на міжбанку становитимуть 41,2 – 41,7 гривні за долар та 43,5 – 45 гривень за євро, а на готівковому ринку – 41,2 – 41,8 гривні за долар та 45 – 47,5 гривні за євро.