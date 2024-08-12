Де найвищий курс валют після вихідних

12 серпня 2024, 10:01
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Автор: Валерія Городинська

Після вихідних валюти всюди додав в ціні: як у банках, так і на чорному ринку. Купити долар найдорожче на сьогодні в банках, а от євро – в обмінниках. Водночас обміняти найвище валюти можна на чорному ринку.

Курс валют у банках

  • Станом на 12 серпня, за даними "Мінфіну", купівля долара у банках становить у середньому по 40,90 гривні (+9 копійок проти 9 серпня) та продаж – по 41,40 гривні (+10 копійок).

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  • Купівля євро відбувається по 44,62 гривні (+2 копійки), а продаж – по 45,25 гривні (+5 копійок).

Курс на чорному ринку

  • Купити долар можна по 41,28 гривні (+8 копійок), а продати – по 41,38 гривні (+8 копійок).
  • Купівля євро по 45,10 гривні (+15 копійок), а продаж по 45,25 гривні (+10 копійок).

Курс в обмінниках

  • Долари купують обмінники по 40,70 гривні (+15 копійок), а продають – по 41,38 гривні (+6 копійок), за даними finance.ua.
  • Євро купують по 44,66 гривні (+6 копійок), а продають – по 45,31 гривні (+1 копійка).

Який прогноз курсу цього тижня

У коментарі 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий розповів, що цього тижня, як і минулого тижня, триватиме курсовий "проміжний період".

 

Тарас Лєсовий

Начальник департаменту казначейства Глобус Банку

Кульмінація на валютному ринку "відкладена" на осінь, коли курсові показники будуть незначними та досить прогнозованими темпами можуть досягти значень закладених в бюджет на 2024 рік. Тобто, позначки 42,10 гривень за долар.

Зверніть увагу! Коридори валютних коливань на міжбанку сягатимуть 40,70 – 41,70 гривні за долар та 43,50 – 45,50 гривні за євро, а на готівковому ринку – 40,70 – 42 гривні за долар та 43,50 – 46,50 гривні за євро.

WhiteBIT зберігає 96% цифрових активів на холодних гаманцях. Криптобіржа також використовує Web Application Firewall (WAF) для виявлення та блокування хакерських атак.