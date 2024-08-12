Курс валют у банках
- Станом на 12 серпня, за даними "Мінфіну", купівля долара у банках становить у середньому по 40,90 гривні (+9 копійок проти 9 серпня) та продаж – по 41,40 гривні (+10 копійок).
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- Купівля євро відбувається по 44,62 гривні (+2 копійки), а продаж – по 45,25 гривні (+5 копійок).
Курс на чорному ринку
- Купити долар можна по 41,28 гривні (+8 копійок), а продати – по 41,38 гривні (+8 копійок).
- Купівля євро по 45,10 гривні (+15 копійок), а продаж по 45,25 гривні (+10 копійок).
Курс в обмінниках
- Долари купують обмінники по 40,70 гривні (+15 копійок), а продають – по 41,38 гривні (+6 копійок), за даними finance.ua.
- Євро купують по 44,66 гривні (+6 копійок), а продають – по 45,31 гривні (+1 копійка).
Який прогноз курсу цього тижня
У коментарі 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий розповів, що цього тижня, як і минулого тижня, триватиме курсовий "проміжний період".
Кульмінація на валютному ринку "відкладена" на осінь, коли курсові показники будуть незначними та досить прогнозованими темпами можуть досягти значень закладених в бюджет на 2024 рік. Тобто, позначки 42,10 гривень за долар.