Долар та євро подорожчали за останню добу

Валюти подорожчали всюди при купівлі та продажу, окрім обмінників. Там ціна купівлі обмінниками долара та євро опустилася на 18 та 14 копійок відповідно.

Курс валют у банках

Станом на 13 серпня, за даними "Мінфіну", купівля долара у банках становить у середньому по 41,05 гривні (+15 копійок проти 12 серпня) та продаж – по 41,50 гривні (+10 копійок).

Читайте також На скільки збільшились обсяги купівлі валюти НБУ на минулому тижні

Купівля євро відбувається по 44,75 гривні (+13 копійок), а продаж – по 45,33 гривні (+8 копійок).

Курс на чорному ринку

Купити долар можна по 41,40 гривні (+12 копійок), а продати – по 41,50 гривні (+12 копійок).

(+12 копійок), а продати – по (+12 копійок). Купівля євро по 45,22 гривні (+12 копійок), а продаж по 45,40 гривні (+15 копійок).

Курс в обмінниках

Долари купують обмінники по 40,76 гривні (-18 копійок), а продають – по 41,51 гривні (+4 копійки), за даними finance.ua.

(-18 копійок), а продають – по (+4 копійки), за даними finance.ua. Євро купують по 44,76 гривні (-14 копійок), а продають – по 45,55 гривні (+13 копійок).

Що буде з доларом

Для 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий пояснив, що цього тижня триватиме курсовий "проміжний період". А кульмінація на валютному ринку відкладена на осінь.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Тоді, цілком ймовірно, що курсові показники досить прогнозованими темпами можуть досягти значень закладених в бюджет на 2024 рік. Тобто, позначки 42,10 гривень за долар.

Водночас цього тижня на міжбанку та готівковому ринку коридори валютних коливань будуть:

на міжбанку – 40,70 – 41,70 гривні за долар та 43,50 – 45,50 гривні за євро,

на готівковому ринку – 40,70 – 42 гривні за долар та 43,50 – 46,50 гривні за євро.