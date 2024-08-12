Що відбулось на ринку валют
"Чистий" продаж валюти на міжбанку на минулому тижні сягнув 540,9 мільйона доларів. Для порівняння, тижнем раніше це значення складало 767,7 мільйона доларів.
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Обсяг купівлі валюти НБУ на минулому тижні зріс до 0,25 мільйона доларів. Курс у цей період змінювався так:
- офіційний курс долара впав на 11 копійок – до 41,11 гривні за долар з 41,22 гривні за долар;
- на готівковому ринку долар в середньому складав 41,37 гривні.
Статистика регулятора свідчить про те, що сальдо між обсягами купівлі та продажу валюти населенням у період з понеділка по четвер минулого тижня, розширилось. Воно збільшилось з 33,7 до 57 мільйонів доларів.