Що відбулось на ринку валют

"Чистий" продаж валюти на міжбанку на минулому тижні сягнув 540,9 мільйона доларів. Для порівняння, тижнем раніше це значення складало 767,7 мільйона доларів.

Читайте також Зміни в тарифах з нового року: чи буде зростати комуналка попри війну

Обсяг купівлі валюти НБУ на минулому тижні зріс до 0,25 мільйона доларів. Курс у цей період змінювався так:

офіційний курс долара впав на 11 копійок – до 41,11 гривні за долар з 41,22 гривні за долар;

на готівковому ринку долар в середньому складав 41,37 гривні.

Статистика регулятора свідчить про те, що сальдо між обсягами купівлі та продажу валюти населенням у період з понеділка по четвер минулого тижня, розширилось. Воно збільшилось з 33,7 до 57 мільйонів доларів.

Зверніть увагу! Протягом липня офіційний курс гривні знизився загалом на 57 копійок. При цьому, в травні падіння складало аж 90 копійок.