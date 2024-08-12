Что произошло на рынке валют

"Чистая" продажа валюты на межбанке на прошлой неделе достигла 540,9 миллиона долларов. Для сравнения, неделей ранее это значение составляло 767,7 миллиона долларов.

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Объем покупки валюты НБУ на прошлой неделе вырос до 0,25 миллиона долларов. Курс в этот период менялся так:

официальный курс доллара упал на 11 копеек – до 41,11 гривны за доллар с 41,22 гривны за доллар;

на наличном рынке доллар в среднем составлял 41,37 гривны.

Статистика регулятора свидетельствует о том, что сальдо между объемами покупки и продажи валюты населением в период с понедельника по четверг на прошлой неделе, расширилось. Оно увеличилось с 33,7 до 57 миллионов долларов.

Обратите внимание! В течение июля официальный курс гривны снизился всего на 57 копеек. При этом, в мае падение составляло аж 90 копеек.