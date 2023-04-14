Долар повільно рухається вгору, а євро навпаки стрімкими темпами

Курс долара та євро на готівковому ринку стабільно росте. Європейська валюта додала до 35 копійок за останню добу, тоді як долар лише 7 копійок.

Курс валют у банках

За даними "Мінфіну", 14 квітня готівковий долар в банках України можна продати в середньому за 37,40 гривні (без змін проти 13 квітня), а купити за 37,95 гривні (+5 копійок).

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Готівкове євро банки купують за 40,70 гривень (+20 копійок), а продають в середньому за 41,50 гривні (+35 копійок).

Курс в обмінниках України

В обмінниках купують долар США в середньому за 37,30 гривні (-11 копійок), а продають – за 37,83 гривні (+5 копійок), за даними finance.ua.

(-11 копійок), а продають – за (+5 копійок), за даними finance.ua. Євро коливається на рівні: купівля – 40,82 гривні (+15 копійок), а продаж – 41,50 гривні (+31 копійка).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 37,72 гривні (+7 копійок), а продаж – 37,85 гривні (+7 копійок).

(+7 копійок), а продаж – (+7 копійок). Євро купують по 41,20 гривні (+30 копійок), а продають за 41,40 гривні (-26 копійок).

Чого чекати від курсу цього тижня

Банкір Герман Марченко у коментарі 24 Каналу зауважив, що передсвятковий тиждень матиме ознаки незначної "валютної лихоманки" – коливання курсу можуть бути щоденними, при цьому як в бік здорожчання, так і в бік здешевлення валюти. Амплітуда таких коливань може бути в діапазоні 30 – 50 копійок.

Марченко підкреслив, що така "поведінка"курсів валют напередодні Великодня не дивина, адже зазвичай у такі періоди ринок досить жвавий, при цьому активні як покупці, так і продавці готівкової валюти (громадяни витрачатимуть частину своїх заощаджень на святкові закупи).

Герман Марченко Директор департаменту казначейства Акціонерного Товариства "КОМІНБАНК" (COMINBANK) Є достатньо підстав прогнозувати, що готівковий курс перебуватиме в коридорі 37 – 37,60 гривень за долар.

Інша банкірка Анна Золотько прогнозує, що цього тижня курс утримуватиметься в коридорі 37,4 – 38 гривень за долар.