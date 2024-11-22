Цінопад на ринку: долар та євро всюди подешевшали

Найбільше вартість валют опустилася в обмінниках при обміні, де долар опустився на понад 30 копійок, а євро втратило понад 40 копійок. На чорному ринку при купівлі та продажу ціни обох валют також подешевшали.

Курс валют у банках

Станом на ранок 22 листопада, як повідомляє 24 Канал з посиланням на дані Мінфіну, купівля долара у банках становить у середньому по 41,15 гривні (без змін проти 21 листопада) та продаж по 41,65 гривні (без змін).

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WhiteBIT зберігає 96% цифрових активів на холодних гаманцях. Криптобіржа також використовує Web Application Firewall (WAF) для виявлення та блокування хакерських атак.

Купівля євро відбувається по 43,45 гривні (-7 копійок), а продаж по 44,05 гривні (-6 копійок).

Курс на чорному ринку

Купити долар можна в середньому по 41,56 гривні (-6 копійок), а продати по 41,60 гривні (-2 копійки).

(-6 копійок), а продати по (-2 копійки). Купівля євро по 43,77 гривні (-19 копійок), а продаж по 43,97 гривні (-11 копійок).

Курс в обмінниках

Долари купують обмінники по: 41,07 гривні (-30 копійок), а продають по 41,63 гривні (+3 копійок), за даними finance.ua.

(-30 копійок), а продають по (+3 копійок), за даними finance.ua. Євро купують по 43,30 гривні (-43 копійки), а продають по 44,29 гривні (+10 копійок).

По скільки буде долар та євро

Банкір Тарас Лєсовий розповів 24 Каналу, що наступного тижня курсові показники валют можуть змінюватися, але вони будуть незначними.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Причому ми не виключаємо, вони то зростатимуть, то знижуватимуться.

За словами Лєсового, активність на ринку буде досить високою. Крім того, наступного тижня офіційно стартує сезон знижок, акцій, бонусів тощо.

З 25 листопада по 1 грудня коридори валютних коливань становитимуть: