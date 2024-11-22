Курс валют в банках

По состоянию на утро 22 ноября, как сообщает 24 Канал со ссылкой на данные Минфина, покупка доллара в банках составляет в среднем по 41,15 гривны (без изменений по сравнению с 21 ноября) и продажа по 41,65 гривны (без изменений).

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WhiteBIT зберігає 96% цифрових активів на холодних гаманцях. Криптобіржа також використовує Web Application Firewall (WAF) для виявлення та блокування хакерських атак.

Покупка евро происходит по 43,45 гривны (-7 копеек), а продажа по 44,05 гривны (-6 копеек).

Курс на черном рынке

Купить доллар можно в среднем по 41,56 гривны (-6 копеек), а продать по 41,60 гривны (-2 копейки).

(-6 копеек), а продать по (-2 копейки). Покупка евро по 43,77 гривны (-19 копеек), а продажа по 43,97 гривны (-11 копеек).

Курс в обменниках

Доллары покупают обменники по: 41,07 гривны (-30 копеек), а продают по 41,63 гривны (+3 копеек), по данным finance.ua.

(-30 копеек), а продают по (+3 копеек), по данным finance.ua. Евро покупают по 43,30 гривны (-43 копейки), а продают по 44,29 гривны (+10 копеек).

По сколько будет доллар и евро

Банкир Тарас Лесовой рассказал 24 Каналу, что на следующей неделе курсовые показатели валют могут меняться, но они будут незначительными.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка Причем мы не исключаем, они то будут расти, то будут снижаться.

По словам Лесового, активность на рынке будет достаточно высокой. Кроме того, следующей неделе официально стартует сезон скидок, акций, бонусов и тому подобное.

С 25 ноября по 1 декабря коридоры валютных колебаний составят: