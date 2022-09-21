Долар та євро стрімко зросли за добу: за скільки можна здати валюту

Готівковий долар стрімко зріс, додавши, за добу, від 50 копійок до майже гривні у ціні. Також суттєво зросло і євро. За скільки можна купити та здати валюту в банках, обмінниках, на чорному ринку, дивіться далі.

Курс валют у банках

За даними "Мінфіну", 21 вересня готівковий курс долара в банках України зупинився на середньому рівні 41,50 гривень за долар при купівлі (+50 копійок проти 20 вересня). Тоді як продають валюту в банках за 42,30 гривні за долар (+30 копійок). Готівковий долар сьогодні вчергове встановив новий максимум після того, як тижнями зростає.

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Готівкове євро також трохи подорожчало – банки купують за 40,60 гривні (+20 копійок), а продають в середньому за 41,60 гривні за євро (+10 копійок).

Курс в обмінниках України

В обмінниках купують долар США в середньому за 42,49 гривні (+36 копійок), а продають – за 43,01 (+73 копійки), за даними finance.ua.

(+36 копійок), а продають – за (+73 копійки), за даними finance.ua. Євро коливається на рівні: купівля – 41,40 гривні (+32 копійки) та продаж – 42,07 гривні (+77 копійок).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 42,40 гривні (+30 копійок), а продаж – 42,81 гривні (+56 копійок).

(+30 копійок), а продаж – (+56 копійок). Євро продають по 41,36 гривні (+36 копійок), а купують за 41,78 гривні (+48 копійок).

Прогноз НБУ

Нацбанк очікує, що курс валют залишатиметься без змін завдяки позитивному впливу зовнішніх надходжень. Україна вже отримала 18 мільярдів доларів та очікує на ще 12 мільярдів до кінця року. До того ж суми допомоги можуть зрости завдяки новій співпраці з МВФ.

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Що відбувається з доларом

На думку економічного експерта Олега Пендзина, тренд на подорожчання долара буде зберігатися надалі через те, що в Україні війна, інфляція та надмірне друкування грошей.

Олег Пендзин Виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Моя порада така: якщо людина має кошти, тоді нехай купляє долари вже. На сьогоднішній момент усі інвестори тікають з євро у долари.

Інша експертка Анна Золотько пояснила, що готівковий курс долара минулого тижня виріс та пробив психологічний бар'єр у 42 гривні, через дефіцит банкнот на ринку. Однак ситуація може стабілізуватися.

Анна Золотько Директорка департаменту казначейських операцій Юнекс Банку Зростання готівкового курсу вище позначки 42 гривні за долар суттєво збільшує економічну доцільність придбання валюти за "депозитною" схемою, за якою наразі можна придбати долари по курсу 37,50 – 38,00 гривні за долар. Це буде стримувати подальше зростання курсу на готівковому ринку. Тож цього тижня, на мою думку, він буде знаходитися в межах коридору 41,50 – 42,50 гривні за долар.