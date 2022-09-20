За макропрогнозом уряду, на початку 2023 року курс долара сягатиме 42 гривень. Наприкінці ж року – 50 гривень, у той час індекс споживчих цін складе 30,6%.

Читайте також Незамінна платформа: як торгувати криптовалютою ефективно

Що робити з доларом

Олег Пендзин, виконавчий директор Економічного дискусійного клубу, поділився з 24 каналом своїми думками щодо цього. Відтак, треба чітко розуміти, що тренд на подорожчання долара буде зберігатися надалі через те, що в Україні війна, інфляція та надмірне друкування грошей.

Олег Пендзин Виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Моя порада така: якщо людина має кошти, тоді нехай купляє долари вже. На сьогоднішній момент усі інвестори тікають з євро у долари.

Що впливатиме на долар

Проте в НБУ нещодавно спрогнозували, що курс валют залишатиметься без змін. І на це позитивно впливають зовнішні надходження.

Негативно на курс гривні може повпливати декілька чинників:

затягування війни;

невчасна міжнародна допомога;

низькі ставки дохідності по облігаціях внутрішньої державної позики.

Проте ризики на валютному ринку контрольовані. Курс залишатиметься без змін. А враховуючи досвід НБУ, ситуація буде контрольована,

– додав Василь Фурман, заступник голови Ради НБУ.

До теми Долар подолав нову психологічну позначку: чого чекати цього тижня

Яким є курс на сьогодні

За даними "Мінфіну", 19 вересня готівковий курс долара в банках України зупинився на середньому рівні 41,00 гривень за долар при купівлі (+20 копійок проти 16 вересня). Тоді як продають валюту в банках за 41,82 гривні за долар (+12 копійок). Відтак курс готівкового долара встановив новий максимум.

В обмінниках купують долар США в середньому за 41,53 гривні (-2 копійки), а продають – за 41,88 79 гривні (+9 копійок), за даними finance.ua.

На чорному ринку ж купівля долара в середньому на рівні 41,95 гривні (+25 копійок), а продаж – 42,20 гривні (+35 копійок).

Стартовий капітал – критично важливий компонент інвестиції. 24 канал спільно з криптобіржею Bybit запускає ексклюзивну акцію лише для читачів 24tv.ua – отримайте бонус для своєї першої криптоінвестиції.