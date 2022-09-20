По макропрогнозу правительства, в начале 2023 года курс доллара будет достигать 42 гривен. В конце года – 50 гривен, в то время индекс потребительских цен составит 30,6%.
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Что делать с долларом
Олег Пендзин, исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба, поделился с 24 каналом своим мнением на этот счет. Следовательно, нужно четко понимать, что тренд на подорожание доллара будет сохраняться в дальнейшем из-за того, что в Украине война, инфляция и чрезмерная печать денег.
Мой совет таков: если у человека есть средства, тогда пусть покупает доллары уже. На сегодняшний момент все инвесторы убегают из евро в доллары.
Что будет влиять на доллар
Однако в НБУ недавно спрогнозировали, что курс валют будет оставаться без изменений. И на это оказывают положительное влияние внешние поступления.
Отрицательно на курс гривны может повлиять несколько факторов:
- затягивание войны;
- несвоевременная международная помощь;
- низкие ставки доходности по облигациям внутреннего государственного займа.
Однако риски на валютном рынке контролируются. Курс будет оставаться без изменений. А учитывая опыт НБУ, ситуация будет контролирована,
– добавил Василий Фурман, заместитель председателя Совета НБУ.
До темы Доллар преодолел новую психологическую отметку: чего ждать на этой неделе
Каков курс на сегодня
- По данным Минфина, 19 сентября наличный курс доллара в банках Украины остановился на среднем уровне 41,00 гривны за доллар при покупке (+20 копеек против 16 сентября). В то время как продают валюту в банках за 41,82 гривны за доллар (+12 копеек). Следовательно, курс наличного доллара установил новый максимум.
- В обменниках покупают доллар США в среднем за 41,53 гривны (-2 копейки), а продают – за 41,88 79 гривны (+9 копеек), по данным finance.ua.
- На черном рынке же покупка доллара в среднем на уровне 41,95 грн (+25 копеек), а продажа – 42,20 грн (+35 копеек).