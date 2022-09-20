По макропрогнозу правительства, в начале 2023 года курс доллара будет достигать 42 гривен. В конце года – 50 гривен, в то время индекс потребительских цен составит 30,6%.

Читайте также Незаменимая платформа: как торговать криптовалютой эффективно

Что делать с долларом

Олег Пендзин, исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба, поделился с 24 каналом своим мнением на этот счет. Следовательно, нужно четко понимать, что тренд на подорожание доллара будет сохраняться в дальнейшем из-за того, что в Украине война, инфляция и чрезмерная печать денег.

Олег Пендзин Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Мой совет таков: если у человека есть средства, тогда пусть покупает доллары уже. На сегодняшний момент все инвесторы убегают из евро в доллары.

Что будет влиять на доллар

Однако в НБУ недавно спрогнозировали, что курс валют будет оставаться без изменений. И на это оказывают положительное влияние внешние поступления.

Отрицательно на курс гривны может повлиять несколько факторов:

затягивание войны;

несвоевременная международная помощь;

низкие ставки доходности по облигациям внутреннего государственного займа.

Однако риски на валютном рынке контролируются. Курс будет оставаться без изменений. А учитывая опыт НБУ, ситуация будет контролирована,

– добавил Василий Фурман, заместитель председателя Совета НБУ.

До темы Доллар преодолел новую психологическую отметку: чего ждать на этой неделе

Каков курс на сегодня

По данным Минфина, 19 сентября наличный курс доллара в банках Украины остановился на среднем уровне 41,00 гривны за доллар при покупке (+20 копеек против 16 сентября). В то время как продают валюту в банках за 41,82 гривны за доллар (+12 копеек). Следовательно, курс наличного доллара установил новый максимум.

В обменниках покупают доллар США в среднем за 41,53 гривны (-2 копейки), а продают – за 41,88 79 гривны (+9 копеек), по данным finance.ua.

На черном рынке же покупка доллара в среднем на уровне 41,95 грн (+25 копеек), а продажа – 42,20 грн (+35 копеек).

Стартовый капитал – критически важный компонент инвестиции. 24 канал совместно с криптобиржей Bybit запускает эксклюзивную акцию только читателям 24tv.ua – получите бонус для своей первой криптоинвестиции.