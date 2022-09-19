Курс валют в банках

По данным "Минфина", 19 сентября наличный курс доллара в банках Украины остановился на среднем уровне 41,00 гривны за доллар при покупке (+20 копеек против 16 сентября). В то время как продают валюту в банках за 41,82 гривны за доллар (+12 копеек). Следовательно, курс наличного доллара установил новый максимум.

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Спред на наличный евро ощутимо вырос – банки покупают за 40,37 гривны (-3 копейки), а продают в среднем за 41,50 гривны за евро (+20 копеек).

Курс в обменниках Украины

В обменниках покупают доллар США в среднем за 41,53 гривны (-2 копейки), а продают – за 41,88 79 гривны (+9 копеек), по данным finance.ua.

(-2 копейки), а продают – за (+9 копеек), по данным finance.ua. Евро колеблется на уровне: покупка – 40,63 гривны (+4 копейки) и продажа – 41,18 гривны (+13 копеек).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 41,95 гривны (+25 копеек), а продажа – 42,20 гривны (+35 копеек).

(+25 копеек), а продажа – (+35 копеек). Евро продают по 40,90 гривны. (+15 копеек), а покупают за 41,20 гривны (+10 копеек).

Обратите внимание! В проекте бюджета на 2023 год правительство заложило среднегодовой курс доллара на уровне 42 гривен, а в конце следующего года курс составит 50 гривен. Напомним, что официальный курс доллара от НБУ зафиксирован на уровне 36,57 гривны.

Что происходит с долларом

Наличный курс доллара на прошлой неделе вырос и пробил психологический барьер в 42 гривны. Это связано с дефицитом банкнот на рынке. Однако ситуация может стабилизироваться.

Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Рост наличного курса выше отметки 42 гривны за доллар существенно увеличивает экономическую целесообразность приобретения валюты по "депозитной" схеме, по которой можно купить доллары по курсу 37,50 - 38,00 гривны за доллар. Это будет сдерживать дальнейший рост курса на наличном рынке. Поэтому на этой неделе, по-моему, он будет находиться в пределах коридора 41,50 – 42,50 гривны за доллар.

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