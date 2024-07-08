Купити долар найдешевше в обмінниках

За вихідні курс купівлі обмінниками американської валюти опустився найсуттєвіше. Водночас курс продажу залишається найнижчим в банках. А купити євро доведеться від 44,30 гривні та більше.

Курс валют у банках

Станом на ранок 8 липня, за даними "Мінфіну", купівля банками готівкового долара становить у середньому 40,40 гривні (-5 копійок проти 5 липня), а продаж – 40,95 гривні (без змін).

Читайте також Гривня знецінилася: чи буде нацвалюта падати надалі

Купівля готівкового євро в середньому здійснюється за 43,65 гривні (+5 копійок), а продаж – у середньому за 44,30 гривні (+5 копійок).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 40,88 гривні (+8 копійок), а продаж – 40,96 гривні (+8 копійок).

(+8 копійок), а продаж – (+8 копійок). Євро купують за 44,30 гривні (+20 копійок), а продають за 44,45 гривні (+20 копійок).

Курс в обмінниках

Обмінники купують долар у середньому за 40,23 гривні (-19 копійок), а продають – за 41,05 гривні (+16 копійок), за даними finance.ua.

(-19 копійок), а продають – за (+16 копійок), за даними finance.ua. Євро коливалося на рівні: купівля – 43,90 гривні (+3 копійки), а продаж – 44,63 гривні (+22 копійки).

Що буде з курсом цього тижня

Банкір Тарас Лєсовий розповів у коментарі 24 Каналу, що зараз основні валютні зміни відбуваються в межах нових коридорів. Для долара – це 40 – 41 гривні, а для євро – 43 – 45 гривень за євро.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку При цьому ситуативно коридори стають значно вужчими, наприклад, 40,4 – 40,7 гривні за долар.

Банкір зауважує, що не винятком буде і цей тиждень. Відтак валютні зміни у тижневому розрізі взагалі будуть малопомітними та досить очікуваними.

З 8 по 14 липня коридори валютних коливань на міжбанку складатимуть 40 – 41 гривня за долар та 43 – 45 гривень за євро. На готівковому ринку цей показник буде 40 – 41,2 гривні за долар та 43 – 46 гривень за євро,

– каже Лєсовий.

Носіть криптогаманець завжди в кишені разом зі зручним мобільним застосунком. Так ви зможете купувати та продавати криптовалюту чи торгувати популярними монетами будь-де та будь-коли.