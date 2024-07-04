Курс валют у банках
- Станом на ранок 4 липня, за даними "Мінфіну", купівля банками готівкового долара становить у середньому 40,60 гривні (+10 копійок проти 3 липня), а продаж – 41,05 гривні (+5 копійок).
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- Купівля готівкового євро в середньому здійснюється за 43,60 гривні (+5 копійок), а продаж – у середньому за 44,20 гривні (+5 копійок).
Курс на чорному ринку
- На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 40,85 гривні (-7 копійок), а продаж – 40,95 гривні (-5 копійок).
- Євро купують за 44,05 гривні (+5 копійок), а продають за 44,25 гривні (+5 копійок).
Курс в обмінниках
- Обмінники купують долар у середньому за 40,65 гривні (+2 копійки), а продають – за 41,05 гривні (+11 копійок), за даними finance.ua.
- Євро коливалося на рівні: купівля – 43,71 гривні (+5 копійок), а продаж – 44,31 гривні (+4 копійки).
Курс долара у липні
Як розповіла банкірка Анна Золотько для 24 Каналу, у перший тиждень липня відбуватиметься пожвавлення попиту на готівковому ринку. Це пов'язують із періодом сплати заробітних плат.
Протягом тижня курс продажу долара на готівковому ринку коливатиметься в межах діапазону 40,70 – 41,20 гривень за долар.
Водночас за словами банкірки деякі учасники ринку намагатимуться піднімати курсу, але навряд чи валюта подолає позначку у 41 гривню.