Курс валют у банках

Станом на ранок 3 липня, за даними "Мінфіну", купівля банками готівкового долара становить у середньому 40,50 гривні (+10 копійок проти 2 липня), а продаж – 41 гривня (+10 копійок).

Читайте також Продукти, пальне та долар: як зміняться ціни у липні

Купівля готівкового євро в середньому здійснюється за 43,55 гривні (+10 копійок), а продаж – у середньому за 44,15 гривні (+6 копійок).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 40,92 гривні (+14 копійок), а продаж – 41 гривня (+13 копійок).

(+14 копійок), а продаж – (+13 копійок). Євро купують за 44 гривні (+10 копійок), а продають за 44,20 гривні (+13 копійок).

Курс в обмінниках

Обмінники купують долар у середньому за 40,30 гривні (-20 копійок), а продають – за 41,10 гривні (+19 копійок), за даними finance.ua.

(-20 копійок), а продають – за (+19 копійок), за даними finance.ua. Євро коливалося на рівні: купівля – 43,43 гривні (-23 копійок), а продаж – 44,36 гривні (+9 копійок).

Скільки коштуватиме долар у перший тиждень липня

У коментарі 24 Каналу банкірка Анна Золотько розповіла, що цього тижня буде пожвавлення попиту у готівковому сегменті через настання періоду сплати українцям зарплат.

Анна Золотько Директор департаменту казначейських операцій Unex Bank Протягом тижня курс продажу долара на готівковому ринку коливатиметься в межах діапазону 40,70 – 41,20 гривень за долар.

Спекулятивно налаштовані учасники ринку намагатимуться підняти курс долара. Але за словами Золотько, валюта навряд чи подолає позначку в 41 гривню.

Носіть криптогаманець завжди в кишені разом зі зручним мобільним застосунком WhiteBIT. Так ви зможете купувати та продавати криптовалюту чи торгувати популярними монетами будь-де та будь-коли.