Курс валют в банках

По состоянию на утро 3 июля, по данным "Минфина", покупка банками наличного доллара составляет в среднем 40,50 гривны (+10 копеек против 2 июля), а продажа – 41 гривна (+10 копеек).

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Покупка наличного евро в среднем осуществляется за 43,55 гривны (+10 копеек), а продажа – в среднем за 44,15 гривны (+6 копеек).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 40,92 гривны (+14 копеек), а продажа – 41 гривна (+13 копеек).

(+14 копеек), а продажа – (+13 копеек). Евро покупают за 44 гривны (+10 копеек), а продают за 44,20 гривны (+13 копеек).

Курс в обменниках

Обменники покупают доллар в среднем за 40,30 гривны (-20 копеек), а продают – за 41,10 гривны (+19 копеек), по данным finance.ua.

(-20 копеек), а продают – за (+19 копеек), по данным finance.ua. Евро колебалось на уровне: покупка – 43,43 гривны (-23 копеек), а продажа – 44,36 гривны (+9 копеек).

Сколько будет стоить доллар в первую неделю июля

В комментарии 24 Канала банкир Анна Золотько рассказала, что на этой неделе будет оживление спроса в наличном сегменте из-за наступления периода уплаты украинцам зарплат.

Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Unex Bank В течение недели курс продажи доллара на наличном рынке будет колебаться в пределах диапазона 40,70 – 41,20 гривен за доллар.

Спекулятивно настроенные участники рынка будут пытаться поднять курс доллара. Но по словам Золотько, валюта вряд ли преодолеет отметку в 41 гривну.

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