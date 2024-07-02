На сколько может вырасти топливо

Эксперт по энергетическим вопросам, Геннадий Рябцев, во время разговора с 24 Каналом рассказал, что пока неизвестно, с какой даты будут введены новые ставки налога на топливо, ведь за соответствующий законопроект проголосовали только в первом чтении.

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Напоминаем! Сейчас было проголосовано за альтернативный законопроект с меньшими акцизами на сжиженный автомобильный газ.

Рябцев объясняет, что если же во втором чтении будет окончательно одобрен альтернативный проект закона, тогда цены на бензин на АЗС могут вырасти ориентировочно на 2 гривны за литр, а на дизтопливо – на 1 гривну за литр.

Геннадий Рябцев Главный научный сотрудник Национального института стратегических исследований В то же время цены на сжиженный газ могут где-то на 50 копеек вырасти.

Заметьте! Эксперт подчеркнул, что цены вырастут не только из-за повышения налогов, но и вследствие других факторов.

Рябцев добавляет, что на стоимости топлива рост акцизов может сказаться в течение нескольких недель от начала действия.

Конечно, что трейдеры не будут сразу поднимать на две гривны цены. Они растянут этот рост. Но не до конца года. Вероятно, на несколько недель от начала действия соответствующих норм,

– говорит Геннадий Рябцев.

По состоянию на 28 июня, по данным Консалтинговой группы А-95, цены на бензин, дизтопливо и газ составляют:

Бензин А-95 – 56,52 гривны за литр,

Бензин А-92 – 53,62 гривны за литр,

Дизтопливо – 52,65 гривны за литр,

Газ автомобильный – 26,60 гривны за литр.

В июле ожидается затишье на валютном рынке

Банкир Тарас Лесовой для 24 Канала спрогнозировал, что в начале июля на валютном рынке стоит ожидать продолжения "курсовой вялости". Кроме того, это фактически проекция на весь июль.

Лесовой отмечает, что после "бешеных" апреля и мая, когда девальвация гривны составила почти 4%, наступило время летнего затишья.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка И учитывая основные колебания курсов валют, начиная со второй половины июня, они могут остаться в новосформированных коридорах.

Прогнозируется, что в начале июля курс будет в таких валютных коридорах:

Межбанк: 40 – 41 гривна за доллар и 43 – 45 гривен за евро,

40 – 41 гривна за доллар и 43 – 45 гривен за евро, Наличный рынок: 40 – 41,2 гривны за доллар и 43 – 46 гривен за евро.

Вероятно, именно в июле станет заметным инфляционное давление, которое было вызвано подорожанием электротарифов и ростом акцизов на топливо.

По всем признакам начало июля будет достаточно прогнозируемым и курсовые изменения, хоть и будут частыми, но вряд ли кого-то удивят: основные изменения будут происходить в пределах новых коридоров, не пересекая их,

– добавляет Лесовой.

Будет ли расти стоимость жилья в Украине

В комментарии 24 Канала эксперт по рынку недвижимости Марианна Бигунец рассказала, что до конца лета вполне возможно, что стоимость жилья на первичном рынке изменится.

Марианна Бигунец Директор по продажам Строительной компании GAZDA Существует несколько весомых факторов, которые должны будут учесть застройщики в стратегии ценообразования.

Во-первых, инфляция и рост курса доллара;

После повышения тарифов на электроэнергию и роста акцизов на топливо потребительские цены вырастут минимум на 10 – 15%. Это повлечет за собой рост цен на строительные материалы. В то же время для первичного рынка базовым будет оставаться курс доллара, ведь стоимость метра квадратного на первичном рынке привязана именно к нему.

Заметьте! С начала 2024 года курс американской валюты уже вырос на 7%.

Во-вторых, перебои с энергоснабжением и нехватка достаточного количества строителей;

Такие проблемы заставляют девелоперов пересматривать сроки строительства. Кроме того, увеличивать расходы и строительство, в частности, из-за роста зарплат.

В-третьих, ситуация в экономике и развитие ипотеки, что потенциально может увеличить круг покупателей;

ситуация в экономике и развитие ипотеки, что потенциально может увеличить круг покупателей; В-четвертых, степень военных рисков и концентрация спроса в отдельных более безопасных регионах и преимущественно на объекты на завершающих стадиях строительства и новые очереди в популярных ЖК и коттеджных городках.

По нашим прогнозам, до конца лета уровень цен на первичном рынке может вырасти минимум на 5%, а максимально, учитывая все названные факторы, – до 10 – 12% в гривне,

– говорит Марианна Бигунец.

То есть до конца лета цены могут вырасти в среднем от 2 тысяч гривен до 4 тысяч гривен за метр квадратный. Поэтому стоимость жилья в новостройках уже вряд ли опустится ниже 1 000 долларов за метр квадратный.

Относительно спроса, то сейчас более 90% спроса на первичное жилье сконцентрировано главным образом в более безопасных в военном смысле городах: Ужгород, Черновцы, Львов, Ивано-Франковск, Житомир, Днепр, Винница и Киев.

Важно! Немалое количество покупателей интересует именно жилье, которое готово к заселению, то есть с ремонтом, или на завершающих стадиях строительства – более 50% имеющегося спроса. В то же время в новых очередях ЖК или коттеджного городка на стадии активного возведения – до 30% спроса. В новых объектах с непрерывным ведением строительных работ на стадии готовности – от 30% до 20% спроса.

Что будет с ценами на продукты

Овощи и фрукты

Как рассказала для 24 Канала ученая Инна Сало, на динамику цен на плодоовощные, особенно в несезон, более существенно влияют такие факторы как оперативность и объемы поставок, стоимость хранения и транспортировки, повышенные тарифы на электроэнергию для промышленных производителей, а также цены на горючее.

Инна Сало Главная научная сотрудница отдела ценообразования и аграрного рынка Института аграрной экономики Цены на овощи, с расширением объемов их реализации, по состоянию на 25 июня 2024 года по данным Минфина Украины против цен на конец мая подешевели.

Молодая капуста стоит – 9,26 гривны за килограмм (-44 %),

Огурцы (тепличные) – 48 гривен за килограмм (-4 %),

Молодой картофель – 31,11 гривны за килограмм (-49 %).

Прибавил в цене молодой чеснок – 169 гривен за кило (+3 %),

Синий лук – 94,90 гривны за кило (+3 %),

Зеленый лук – 34,10 гривны за 100 граммов (+6 %).

Наиболее заметно подорожали огурцы короткоплодные – 70,80 гривны за кило (+29 %). 5.

В то же время в пик сезона продажи земляники с расширением предложения цена на нее снизилась до 100 гривен за килограмм. Тогда как цена на черешню в зависимости от ее органолептических показателей – внешний вид, вкус, цвет и т.д. – составляет в диапазоне 50 – 70 гривен за кило против 120 – 150 гривен за кило в конце мая этого года.

Основные виды мяса

В комментарии 24 Каналу эксперт Наталья Копытец рассказала, что в продуктовых супермаркетах по состоянию на 25 июня 2024 года розничные цены на говяжьи ребра остались на уровне мая 2024 года и составляли 168,85 гривны за кило.

Наталья Копытец Ведущий научный сотрудник отдела аграрного рынка и международной интеграции Института аграрной экономики В то же время розничные цены на говядину гуляш за месяц повысились на 3,8% – до 291,10 гривны за кило.

По словам ученой, к концу июня розничные цены на куриное филе составляли 161,30 гривны за килограмм, а куриные бедра – 103 гривны за кило, уменьшившись на 1,2 – 2,9% по сравнению с соответствующим периодом мая 2024 года.

При этом куриная тушка подорожала на 1,5% – до 78,30 гривны, а куриные голени прибавили в цене 16,0% и стоят сейчас 84,45 гривны.

Цены на такие виды свинины как ребра, грудинка, лопатка, подчеревина и шашлык стали выше на 0,6 – 6% и составили 164,37 – 239,90 гривны за кило. Розничные цены на свиной ошеек остались на уровне мая 2024 года и составили 254,70 гривны за кило.

Не изменились и розничные цены на сало домашнее и соленое и составили 234 – 238,34 гривны.

Наталья Копытец объясняет, что характерной чертой этого периода стал рост розничных цен на более дешевые виды мяса: это куриные тушки и голени, свиные ребра, грудинка, лопатка, подчеревина и шашлык.

Кстати, по прогнозным оценкам ученых Института аграрной экономики, в июле 2024 года розничные цены на основные виды мяса – говядина, свинина, курятина – могут повыситься до 3%, вследствие роста производственных затрат из-за отключения электроэнергии и ее подорожания.