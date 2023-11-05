Долар дешевшає, а гривня міцнішає: чому так відбувається

На валютному ринку декілька днів поспіль спостерігалася тенденція на спад вартості курсу долара. Офіційний курс ще від початку введення керованої гнучкості почав втрачати ціну. Це пояснюють сукупністю певних чинників.

Які причини того, що курс долара дешевшає

За словами економіста Ярослава Жаліла, передає 24 Канал, гривня зараз укріплюється, а от долар падає. Однією із причин такого є міжнародна фінансова допомога.

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Ярослав Жаліло Економіст, заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень За різними каналами, це і грантова, і позикова допомога. Ці кошти, які приходять, потім вливаються на український ринок, і відповідно вони насичують попит на валюту на міжбанківському ринку.

Припливу валюти сприяє ще й пожвавлення експорту восени. Попри те, що ситуація з експортом зерна ускладнена, існують інші механізми, які дозволяються вивозити збіжжя.

Попри те, що ситуація з експортом зерна ускладнена, існують інші механізми, які дозволяються вивозити збіжжя. Циклічність на валютному ринку – це час, коли податки сплачуються щоквартально. Відповідно бізнеси, які мали валютний виторг й притримували його, "викидають" ці гроші на валютний ринок. Це теж зміцніє гривню.

Економіст Ілля Несходовський додає у коментарі 24 Каналу, що чималий вплив на змінення гривні має Нацбанк. Все через те, що регулятор у порівнянні з попереднім місяцем продав валюти на 1 мільярд доларів більше й у порівнянні з середнім рівнем – на 1,5 мільярда доларів більше.

Ілля Несходовський Економіст, керівник аналітичного напряму мережі "АНТС" Втім золотовалютні резерви зменшилися до 39 мільярдів. Логіку цього я не поясню, але це головна причина, чому це саме так.

А що з курсом на готівковому ринку

У банках: станом на ранок 3 листопада, за даними "Мінфіну", купівля готівкового долара становить в середньому 37,4 гривні, а продаж – 37,9 гривні.

В обмінниках: купівля долара в середньому на рівні 37,45 гривні , а продаж – 37,85 гривні , за даними finance.ua.

, а продаж – , за даними finance.ua. На чорному ринку: купівля долара в середньому на рівні 37,64 гривні, а продаж – 37,75 гривні.