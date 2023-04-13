Долар знову майже по 38: як змінився курс в банках та обмінниках

Долар на готівковому ринку продовжує впевнено рости. За добу американська валюта додала 10 копійок в банках та до 8 копійок в обмінниках.

Курс валют у банках

За даними "Мінфіну", 13 квітня готівковий долар в банках України можна продати в середньому за 37,40 гривні (+10 копійок проти 12 квітня), а купити за 37,90 гривні (+10 копійок).

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Готівкове євро банки купують за 40,50 гривень (без змін), а продають в середньому за 41,15 гривні (+5 копійок).

Курс в обмінниках України

В обмінниках купують долар США в середньому за 37,41 гривні (+8 копійок), а продають – за 37,77 гривні (+5 копійок), за даними finance.ua.

(+8 копійок), а продають – за (+5 копійок), за даними finance.ua. Євро коливається на рівні: купівля – 40,67 гривні (+2 копійки), а продаж – 41,19 гривні (+30 копійок).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 37,65 гривні (+4 копійки), а продаж – 37,78 гривні (+3 копійки).

(+4 копійки), а продаж – (+3 копійки). Євро купують по 40,90 гривні (+15 копійок), а продають за 41,14 гривні (-23 копійки).

Чого чекати від курсу цього тижня

Банкір Герман Марченко у коментарі 24 Каналу зауважив, що передсвятковий тиждень матиме ознаки незначної "валютної лихоманки" – коливання курсу можуть бути щоденними, при цьому як в бік здорожчання, так і в бік здешевлення валюти. Амплітуда таких коливань може бути в діапазоні 30 – 50 копійок.

Марченко підкреслив, що така "поведінка"курсів валют напередодні Великодня не дивина, адже зазвичай у такі періоди ринок досить жвавий, при цьому активні як покупці, так і продавці готівкової валюти (громадяни витрачатимуть частину своїх заощаджень на святкові закупи).

Герман Марченко Директор департаменту казначейства Акціонерного Товариства "КОМІНБАНК" (COMINBANK) Є достатньо підстав прогнозувати, що готівковий курс перебуватиме в коридорі 37 – 37,60 гривень за долар.

Інша банкірка Анна Золотько прогнозує, що цього тижня курс утримуватиметься в коридорі 37,4 – 38 гривень за долар.