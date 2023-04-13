Долар знову росте: чи варто скуповувати зараз валюту

Після тривалого зміцнення у березні готівковий курс гривні дещо спадає. За останній тиждень долар набрав близько 40 копійок у ціні.

Яким курс буде на наступному тижні, 24 Каналу розповів директор департаменту казначейства Акціонерного Товариства "КОМІНБАНК" Герман Марченко.

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За його прогнозом, з 17 по 23 квітня долар залишатиметься в коридорі 36,9-37,5 гривні, а євро не перевищить 41 гривні у ціні. Причиною цього буде збалансування пропозиції та попиту на ринку після свята.

Після передсвяткового зміцнення гривні, вже по Великодню ситуація на валютному ринку ввійде у більш звичний темп та економічно обґрунтований стан. Насамперед варто очікувати, що попит і пропозиція на готівкові долар та євро вирівняються, і це відразу позначиться на поточних курсах.

Чи може гривня надалі зміцнитись

У перспективі найближчих місяців можна припустити, що настане новий етап зміцнення гривні, каже експерт. Проте його реалізація буде залежати від кількох вагомих економічних чинників та розтягнута в часі.

Вплинути на розвиток депозитних програм в банках може механізм депозитних сертифікатів під 25%: зростуть як терміни гривневих вкладів, так і відсотки за ними (від 1% до 3% на депозити понад 1 рік).

Іншими словами, НБУ заохочує громадян тримати заощадження в гривні, що є потужним стимулом для зміцнення національної валюти,

– каже експерт.

За його словами, крім політики НБУ, при оцінці курсових перспектив, враховуються наступні фактори:

рівень інфляції (з початку року цей показник не перевищує 3%),

обсяги макрофінансової допомоги від західних партнерів,

розвиток “внутрішнього” бізнесу і, відповідно, зростання податкових надходжень до бюджету,

розвиток експортних можливостей, зокрема це стосується збіжжя, добрив, металопродукції тощо, події на фронті.

Таким чином, у перспективі 1,5-2 місяців на валютному ринку може спостерігатися поступове наближення валютних курсів до рівня офіційного. Тобто, ми не виключаємо, що за цей проміжок часу (умовно до середини травня) готівковий курс закріпиться на позначках нижче 37 гривні за долар і 39,9 гривні за євро,

– резюмує експерт.

Курс валют сьогодні

Курс валют у банках

За даними "Мінфіну", 13 квітня готівковий долар в банках України можна продати в середньому за 37,40 гривні (+10 копійок проти 12 квітня), а купити за 37,90 гривні (+10 копійок).

Готівкове євро банки купують за 40,50 гривень (без змін), а продають в середньому за 41,15 гривні (+5 копійок).

Курс в обмінниках України

В обмінниках купують долар США в середньому за 37,41 гривні (+8 копійок), а продають – за 37,77 гривні (+5 копійок), за даними finance.ua.

Євро коливається на рівні: купівля – 40,67 гривні (+2 копійки), а продаж – 41,19 гривні (+30 копійок).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 37,65 гривні (+4 копійки), а продаж – 37,78 гривні (+3 копійки).



Євро купують по 40,90 гривні (+15 копійок), а продають за 41,14 гривні (-23 копійки).